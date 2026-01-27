Tunis : Célébration du 77e Journée de la République de l’Inde
Communiqué de Presse - L’Ambassade de l’Inde à Tunis a organisé une grande réception à l’occasion du 77e Journée de la République de l’Inde , le lundi 26 janvier 2026, à l’hôtel El Mouradi à Gammarth. L’événement s’est déroulé dans une atmosphère festive et a réuni plus de 250 invités de marque, parmi lesquels des membres du corps diplomatique, des responsables gouvernementaux ainsi que des membres de la diaspora indienne en Tunisie.
Son Excellence Mme Fatma Thabet Chiboub, Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la République tunisienne, a honoré la cérémonie de sa présence en tant qu’invitée d’honneur.
Le programme a commémoré l’adoption de la Constitution de l’Inde en 1950, célébré le parcours de l’Inde en tant que république démocratique souveraine et marqué le 150ᵉ anniversaire de Vande Mataram. Il comprenait une série de discours et de prestations culturelles, notamment une performance musicale du célèbre artiste tunisien M. Cherif Aloui et une présentation de Kathakali par M. Vineet Pillai, reflétant l’approfondissement des liens culturels et diplomatiques entre l’Inde et la Tunisie.
La soirée a mis en lumière une fusion artistique unique, associant des instruments arabes tels que le qanun à la flûte et à d’autres instruments, réunissant harmonieusement l’art et la fierté nationale. La prestation de Kathakali, danse-théâtre classique emblématique du Kerala en Inde, a captivé le public par la force de sa narration, la richesse de ses costumes et l’impact visuel de sa mise en scène.
Dans son allocution, Son Excellence l’Ambassadrice Dr Devyani Khobragade a mis en avant les progrès réalisés par l’Inde en tant qu’économie mondiale de premier plan ainsi que son engagement en faveur d’un développement inclusif et de la coopération internationale, notamment à travers des initiatives telles que l’Alliance solaire internationale. Elle a également réaffirmé la solidité du partenariat entre l’Inde et la Tunisie et exprimé sa confiance dans le renforcement de la coopération bilatérale en 2026, tout en remerciant la Tunisie pour son soutien constant.
Pour sa part, Mme Fatma Thabet Chiboub a souligné la chaleur et la solidité croissante du partenariat entre l’Inde et la Tunisie, mettant en avant le potentiel prometteur des exportations tunisiennes vers les marchés indiens ainsi que les perspectives élargies de coopération économique entre les deux pays, l’Inde étant reconnue comme un partenaire stratégique dans l’économie mondiale.
La célébration s’est achevée par un dîner indien, mettant en valeur le patrimoine culturel et la diversité culinaire de l’Inde, contribuant ainsi au renforcement des liens entre les peuples.
