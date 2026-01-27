Tunis : Célébration du 77e Journée de la République de l’Inde

Communiqué de Presse -

L’Ambassade de l’Inde à Tunis a organisé une grande réception à l’occasion du, le, à l’hôtel. L’événement s’est déroulé dans une atmosphère festive et a réuni, parmi lesquels des membres du corps diplomatique, des responsables gouvernementaux ainsi que des membres de la diaspora indienne en Tunisie.Son Excellence, Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la République tunisienne, a honoré la cérémonie de sa présence en tant qu’Le programme a commémoré l’, célébré le parcours de l’Inde en tant queet marqué le. Il comprenait une série de discours et de prestations culturelles, notamment une performance musicale du célèbre artiste tunisienet une présentation depar, reflétant l’approfondissement des liens culturels et diplomatiques entre l’Inde et la Tunisie.La soirée a mis en lumière une, associant des instruments arabes tels que leà la flûte et à d’autres instruments, réunissant harmonieusement l’art et la fierté nationale. La prestation de Kathakali, danse-théâtre classique emblématique duen Inde, a captivé le public par la force de sa narration, la richesse de ses costumes et l’impact visuel de sa mise en scène.Dans son allocution, Son Excellence l’Ambassadricea mis en avant lesen tant qu’économie mondiale de premier plan ainsi que son engagement en faveur d’unet de la, notamment à travers des initiatives telles que l’. Elle a également réaffirmé la solidité duet exprimé sa confiance dans le renforcement de la coopération bilatérale en, tout en remerciant la Tunisie pour son soutien constant.Pour sa part, Mmea souligné ladu partenariat entre l’Inde et la Tunisie, mettant en avant levers les marchés indiens ainsi que les perspectives élargies deentre les deux pays, l’Inde étant reconnue comme undans l’économie mondiale.La célébration s’est achevée par un, mettant en valeur le patrimoine culturel et la diversité culinaire de l’Inde, contribuant ainsi au