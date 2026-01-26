Babnet   Latest update 22:25 Tunis

رئاسة الحكومة تقرّر إنهاء مهام المكلّفة بالإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر

Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 22:01
      
قرّرت رئاسة الحكومة إنهاء مهام أسماء السحيري العبيدي، مستشار المصالح العمومية، بصفتها مكلّفة بالإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة.

ويأتي هذا القرار بمقتضى الأمر عدد 13 لسنة 2026، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 جانفي 2026.


ونصّ الأمر ذاته على سحب رتبة كاتب دولة وكافة الامتيازات المخوّلة لأسماء السحيري العبيدي بعنوان هذا التكليف، الذي يعود إلى ديسمبر 2020.


ويُذكر أنّ أسماء السحيري العبيدي سبق لها أن تولّت منصب وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ضمن حكومة إلياس الفخفاخ، قبل أن تتولّى لاحقًا مهام الناطقة الرسمية باسم الحكومة نفسها.
