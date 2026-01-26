ثلاث سنوات سجنًا وخطية مالية في حقّ راشد الغنوشي
قرّرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم بـثلاث سنوات سجنًا في حقّ رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى جانب خطية مالية قدرها 45 ألف دينار.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تهم تتعلّق بقبول تمويل غير مباشر صادر عن جهة أجنبية، وذلك بعد نظر المحكمة في الملف المنشور لديها والمتعلّق بشبهات فساد مالي.
