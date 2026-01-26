Babnet   Latest update 17:43 Tunis

بعد ضخ عشرات المليارات.. فايننشال تايمز تتحدث عن تقليص مشروع مدينة نيوم السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69779a0bee6368.58601620_ghinlmoefqjpk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 17:43 قراءة: 1 د, 13 ث
      
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مصادر، أنه سيتم بشكل كبير تقليص حجم مشروع نيوم "مدينة المستقبل"السعودية كون الحماس في بداية المشروع حمله أكثر من حجمه وستتم إعادة النظر في مهامه.

وجاء في مقالة الصحيفة: "سيتم تقليص حجم مشروع نيوم الرائد الذي روج له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وستتم إعادة تصميمه بشكل كبير".


ونقلت الصحيفة عن مصادر ، أن السلطات السعودية أقرت بنقائص هذا المشروع الطموح، وباتت تعتبره الآن مشروعا "أصغر بكثير". وذكرت التقارير أن نيوم قد يصبح مركزا لمراكز البيانات، وجزءا من خطط الأمير محمد بن سلمان لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة. ومن المتوقع الانتهاء من مراجعة المشروع في الربع الأول من عام 2026.


وفي تعليق للصحيفة، ذكر ممثلو مشروع نيوم أنهم "لطالما سعوا جاهدين لتنفيذ المبادرات وإعطائها الأولوية بحيث تتماشى مع الأهداف الوطنية وتجلب فوائد طويلة الأجل".

عندما أُعلن عن إنشاء المدينة المذكورة في عام 2017، كان من المتوقع أن تقع على ساحل البحر الأحمر وتغطي مساحة تقارب مساحة بلجيكا. ومنذ ذلك الحين، أعلنت العربية السعودية عن العديد من المشاريع الضخمة الأخرى، بما في ذلك مدينة "ذا لاين" المبتكرة داخل نيوم، ومركز "أوكساغون" اللوجستي والصناعي، ومنتجع "تروينا" للتزلج، الذي كان من المقرر أن يستضيف دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029. ولكن لاحقا، تم إلغاء العديد من المشاريع أو تعديل وظائفها. لن تتمكن تروجينا من استضافة الألعاب، وسيعدل مشروع "ذا لاين" مفهومه بالكامل.

وكتبت الصحيفة: "لطالما كانت مدينة نيوم مصدرا للدخل لشركات الاستشارات والبناء والمهندسين المعماريين، حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات فيما يسمى بأكبر مشروع بناء في العالم".
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
