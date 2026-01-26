رجل الأعمال شفيق جراية أمام دائرة الفساد المالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60ab7d51391067.39493094_efnhpoqkigmlj.jpg width=100 align=left border=0>

نظرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، في ملفّين يتعلّقان بشبهات فساد مالي وإداري شملت الأبحاث فيهما رجل الأعمال شفيق جراية.



وقرّرت الهيئة القضائية تأجيل محاكمة المتهم في الملف الأول إلى جلسة لاحقة، في حين قرّرت حجز الملف الثاني إثر الجلسة للتصريح بالحكم.