رجل الأعمال شفيق جراية أمام دائرة الفساد المالي
نظرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، في ملفّين يتعلّقان بشبهات فساد مالي وإداري شملت الأبحاث فيهما رجل الأعمال شفيق جراية.
وقرّرت الهيئة القضائية تأجيل محاكمة المتهم في الملف الأول إلى جلسة لاحقة، في حين قرّرت حجز الملف الثاني إثر الجلسة للتصريح بالحكم.
وقرّرت الهيئة القضائية تأجيل محاكمة المتهم في الملف الأول إلى جلسة لاحقة، في حين قرّرت حجز الملف الثاني إثر الجلسة للتصريح بالحكم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322572