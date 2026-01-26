Babnet   Latest update 13:07 Tunis

رجل الأعمال شفيق جراية أمام دائرة الفساد المالي

Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 12:49
      
نظرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، في ملفّين يتعلّقان بشبهات فساد مالي وإداري شملت الأبحاث فيهما رجل الأعمال شفيق جراية.

وقرّرت الهيئة القضائية تأجيل محاكمة المتهم في الملف الأول إلى جلسة لاحقة، في حين قرّرت حجز الملف الثاني إثر الجلسة للتصريح بالحكم.
