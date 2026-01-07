Babnet   Latest update 23:07 Tunis

Samsung dévoile sa vision « Your Companion to AI Living » lors de l’événement « The First Look » au CES 2026

Communiqué de Presse - Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté, à l’occasion de la conférence « The First Look » organisée dans le cadre du CES 2026 à Las Vegas, sa nouvelle vision stratégique baptisée « Your Companion to AI Living », plaçant l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur et de l’écosystème de la marque.

Lors de cet événement, TM Roh, CEO et Head of Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, a souligné que l’AI constitue désormais une philosophie globale pour le groupe, intégrée aussi bien dans la recherche et le développement que dans les opérations et l’usage quotidien des produits. Grâce à un écosystème connecté et intelligent, Samsung ambitionne d’offrir aux utilisateurs un véritable « compagnon AI » capable d’enrichir leur quotidien au-delà des fonctionnalités classiques.


Des écrans intelligents au service du divertissement

Dans le domaine de l’affichage, Samsung a mis en avant une nouvelle génération d’écrans combinant excellence matérielle et intelligence visuelle. Parmi les innovations phares figure le Micro RGB de 130 pouces, présenté comme une avancée majeure en matière de qualité d’image, de restitution des couleurs et de design. Cette technologie repose sur des diodes RVB microscopiques fonctionnant indépendamment, pilotées par le Micro RGB AI Engine Pro, pour une précision chromatique inédite.


Samsung a également dévoilé Vision AI Companion (VAC), une technologie d’intelligence artificielle conçue pour accompagner l’utilisateur dans ses choix de contenus, de musique ou même de repas, transformant le téléviseur en un véritable assistant de divertissement. VAC est intégré à l’ensemble de la gamme 2026, incluant Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED et UHD TV.

Une maison connectée pensée comme un « Home Companion »

Côté électroménager, Samsung a présenté sa vision du Home Companion, avec des appareils intelligents conçus pour simplifier les tâches quotidiennes. Le réfrigérateur Family Hub, enrichi d’AI Vision basée sur Google Gemini, permet notamment une gestion avancée des aliments, des recommandations de recettes personnalisées et une planification optimisée des repas.

Dans la buanderie, le Bespoke AI Laundry Combo et le Bespoke AI AirDresser intègrent des fonctionnalités automatisées visant à réduire le temps et l’effort liés à l’entretien du linge. Samsung a également dévoilé le Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, un robot aspirateur doté de capacités avancées de reconnaissance et de surveillance, renforcées par un assistant Bixby plus conversationnel.

Vers une approche proactive de la santé

Enfin, Samsung a présenté sa vision du Care Companion, axée sur des soins préventifs grâce à l’AI et aux dispositifs connectés. L’objectif est d’anticiper les risques de santé via le suivi des habitudes de sommeil, d’activité physique et d’alimentation, tout en facilitant le partage sécurisé des données avec les professionnels de santé.

L’ensemble de cet écosystème repose sur les solutions de sécurité Samsung Knox et Knox Matrix, conçues pour protéger les données personnelles dans un environnement toujours plus connecté et intelligent.

L’espace d’exposition Samsung au CES 2026 est ouvert au public du 4 au 7 janvier, permettant aux visiteurs de découvrir l’ensemble de ces innovations de nouvelle génération.
