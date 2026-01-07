Babnet   Latest update 21:13 Tunis

بيتي إكسبو 2026: برامج السكن الاجتماعي والكراء المملّك في الواجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695eb4f864aa90.42705377_miqehgkjplofn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 20:30
      
بلاغ صحفي - تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان، تنتظم الدورة الخامسة من الصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي “بيتي إكسبو 2026” أيام 15 و16 و17 جانفي 2026 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، شارع محمد الخامس، في موعد يتجدّد ليؤكّد أهمية هذا الحدث كفضاء جامع لمختلف المتدخلين في القطاعين العقاري والمالي.

ويمثّل الصالون فرصة هامة لقطاع الخدمات العقارية العمومية والخاصة لعرض أحدث المشاريع السكنية والبرامج التمويلية، إلى جانب تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات التي يشهدها المجال، خاصة في ظل التحديات المتصلة بالنفاذ إلى السكن لفائدة الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.


ويحظى السكن الاجتماعي بحضور بارز ضمن فعاليات هذه الدورة، حيث تشارك وزارة التجهيز والإسكان عبر جناح خاص يهدف إلى التعريف بالبرامج والإجراءات والتسهيلات المعتمدة في هذا المجال، مع تمكين الزوار من معلومات دقيقة حول آليات الانتفاع، وشروط التسجيل، وآفاق تطوير هذا الصنف من السكنات.


كما يُخصّص جانب هام من العروض للتعريف بمنظومة “الكراء المملّك”، باعتبارها إحدى الآليات الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ سنة 2026، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من اقتناء مساكن بطرق ميسّرة وتدريجية، بما يساهم في تكريس الحق في السكن وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ومن المنتظر أن يشكّل “بيتي إكسبو 2026” فضاءً تفاعليًا بين المواطن والهياكل المعنية، وفرصة للاطلاع على مختلف الحلول المتاحة في مجال السكن الاجتماعي والتمويل البنكي، بما يعكس توجّه الدولة نحو دعم هذا القطاع الحيوي وتطوير سياساته بما يستجيب لتطلعات التونسيين.
