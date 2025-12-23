Clôture du Samsung Innovation Campus Tunisie : le futur s’active

Communiqué de Presse - l’automne dernier, ils étaient près de trois mille à tenter leur chance. l’arrivée, quatre-vingts profils ont été retenus, et soixante-quatorze ont mené l’aventure jusqu’à son terme. Pendant dix semaines, un même fil conducteur a relié ces jeunes talents : l’envie d’apprendre, de comprendre et de construire.



Le Samsung Innovation Campus Tunisie vient de refermer son édition 2025, laissant derrière lui bien plus qu’un programme achevé : une dynamique enclenchée.



Un programme exigeant, tourné vers l’innovation



De la théorie à la pratique



Inclusion et égalité des chances au cœur du dispositif



Des projets ancrés dans la réalité



Déclaration officielle



« Ce programme est bien plus qu’une formation technique : c’est une véritable expérience humaine où curiosité, engagement et collaboration ouvrent la voie à l’innovation. Voir ces jeunes talents tunisien·ne·s se dépasser et se préparer à jouer un rôle actif dans la transformation numérique du pays est une immense fierté pour Samsung. Nous sommes déterminés à poursuivre cet accompagnement pour nourrir cette dynamique et contribuer à bâtir un écosystème technologique inclusif et durable. »

Un engagement durable



propos de Samsung Innovation Campus (SIC)



Portée paret la, cette initiative a réuni des étudiants issus de parcours variés, sélectionnés pour leur, leuret leurou encoreont constitué le socle d’un parcours exigeant, conçu pour confronter les participants à des problématiquesDurant la formation, les participants ont appris à dépasser la théorie pouret. Cette approche globale a permis de développer non seulement des, mais aussi unefondée sur l’autonomie, la responsabilité et l’ouverture.Fidèle à sa vocation, les’est adressé à des jeunes issus d’horizons divers, avec une attention particulière portée àet à. En facilitant l’accès aux compétences numériques pour tous les talents, le programme contribue àet àdu pays.Les projets présentés ont illustré cette ambition. Ils ont démontré comment lespeuvent répondre à des enjeuxou, et comment une nouvelle génération est prête à s’en saisir avecetMonsieur, a déclaré :travers cette édition,et laconfirment leur engagement commun en faveur du. Un engagement inscrit dans la durée, avec la volonté de continuer à accompagner les talents, à renforcer les passerelles entreet, et à soutenir l’émergence d’unLene s’arrête pas à une étape. Il se prolonge dans les trajectoires qu’il inspire, les carrières qu’il amorce et les idées qu’il fait naître.Le Samsung Innovation Campus continue, plus que jamais, à préparer les talents qui feront demain.est un programme mondial dede, visant à offrir aux jeunes du monde entier leset lesnécessaires pour exceller dans leur carrière et se préparer auxPour en savoir plus :