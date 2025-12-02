رضا الشكندالي: ضمان الزيادة في الأجور مرهون بقدرة الدولة على تعبئة مواردها المالية

أثار الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السبت الماضي، نقاشًا واسعًا بين المختصين والفاعلين الاجتماعيين، بعد أن نصّ لأول مرة على الترفيع المباشر في الأجور والمرتبات خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع شمول الزيادة جرايات المتقاعدين بمقتضى أمر حكومي لاحق.



وفي هذا السياق، قدّم الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة معمّقة لهذا القرار، خلال استضافته في فقرة "Arrière plan" ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة.



إدراج الزيادة في قانون المالية: سابقة في تاريخ المالية التونسية



هل الزيادة مضمونة؟ مخاوف من هشاشة التوازنات



4% أم 7%؟ مقارنة بين الحاجة والقدرة



السيارة العائلية: مؤشر آخر على ضغط الموارد



اعتبر الشكندالي أن إدراج الزيادة في الأجور داخل قانون المالية يمثّل، حيث لم يحدث ذلك حتى في فترة السبعينات، حين كانت الزيادات تتم بالتنسيق المباشر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.ويرى الخبير أن هذا التوجه يدخل في إطار ما وصفه بـ""، حيث تلجأ الدولة إلى مخاطبة المواطنين دون المرور عبر الأجسام الوسيطة، وعلى رأسها المنظمات النقابية.رغم التنصيص عليها، شدّد الشكندالي على أنّ. وقدّر أنّ حجم الأجور يرتفع في قانون المالية بنحو، وهي كتلة تشمل:* انتداب* الزيادة المنتظرة في الأجورووفقًا للأرقام التي قدّمها، فإنّ نسبة النمو المفترضة بـغير مضمونة التحقيق، ممّا قد يحول دون تجميع الموارد الجبائية المقدّرة بـ. كما أن التجارب الأخيرة في تعبئة التمويل الخارجي تشير بدورها إلى إمكانية حصول عجز يدفع الحكومة نحواستعرض الشكندالي مؤشرات تراجع المقدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن:* مستوى الدخل في 2025مستوى 2017* التضخم الحقيقي الذي يواجهه المواطن في حياته اليومية يناهز* معدل التضخم في خمس سنوات يتجاوزوبناءً على هذه المؤشرات، اعتبر أنّ:لتعويض التدهورأقرب إلى المحافظة على القدرة الشرائيةتمثل النسبة التي يمكن أن تحقق حدًا أدنى من التوازن بين حاجات المواطنين وقدرات الميزانيةوفي سياق متصل، أشار الشكندالي إلى أن الجدل القائم حول الامتيازات المتعلقة بالسيارة العائلية يعكس حرص الحكومة على، نظرًا لحساسيتها المرتبطة بقدرتها على الإيفاء بالتزامات الأجور.يرى الأستاذ رضا الشكندالي أن إدراج الزيادة في الأجور داخل قانون المالية يحمل، لكنه يفتقر إلى ضمانات مالية كافية. وبين سقف 7% وطموح 4%، تبدو النسبة الأقرب للواقع الاقتصادي بين، في انتظار ما ستسفر عنه المؤشرات الحقيقية لنمو الموارد وقدرة الدولة على الالتزام بتعهداتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.