زيارة سياحية إلى هنشير الشعّال: اكتشاف إحدى أكبر الثروات الفلاحية وتعزيز إشعاع زيت الزيتون التونسي

Publié le Samedi 29 Novembre 2025
      
نظّمت وزارة السياحة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم السبت 29 نوفمبر 2025، زيارة سياحية لفائدة وفد متعدد الجنسيات إلى هنشير الشعّال بصفاقس، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لإدماج المنتجات الفلاحية عالية القيمة ضمن المسالك السياحية وتعزيز مكانة زيت الزيتون التونسي عالميا.

ووفق بلاغ لوزارة السياحة تندرج هذه الزيارة ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى:



* استثمار القطاع السياحي كرافعة لدعم القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الفلاحي في إطار عمل تشاركي يعزّز الانسجام بين السياسات التنموية.
* إحداث مسالك سياحية متخصصة في زيت الزيتون لخلق قيمة مضافة جديدة.
* إتاحة تجارب مباشرة داخل الحقول تمكّن السياح من التعرّف على مراحل الإنتاج.

هنشير الشعّال… ثروة وطنية وموقع استثنائي

شكّلت الزيارة مناسبة لإبراز خصوصية هذا الموقع الفلاحي، باعتباره ثاني أكبر غابة زيتون بعلية في العالم، ويضم مئات آلاف الأصول التي تمثّل ركيزة أساسية في منظومة إنتاج زيت الزيتون التونسية.

كما أتاحت الجولة للوفد اكتشاف الطبيعة الغابية والمخزون البيئي والأنشطة الفلاحية المتنوعة داخل المركّب، بما يعزز مكانته ضمن أبرز الفضاءات المنتجة للزيت عالي الجودة.

نقطة بيع مخصصة للسياح

وفي إطار دعم الترويج المباشر لزيت الزيتون التونسي المعلّب، تم تخصيص نقطة بيع داخل الموقع مكّنت الزائرين من اقتناء منتجات زيت الزيتون عالي الجودة المنتَج محليا، بما يعزّز الطلب الخارجي ويقوي سلسلة القيمة المرتبطة بهذا المنتج الاستراتيجي.


السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
*.*.*