اليوم: النظر في قضية المجمع الكيميائي بقابس والأهالي يحتجون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69159eb6797ea4.50046411_opmghqeljkfin.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذ عدد من نشطاء ومكونات المجتمع المدني بولاية قابس صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس، بالتزامن مع النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بوقف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة.



ورفع المشاركون شعارات تطالب بتطبيق القانون ووضع حد للتلوث الصناعي الذي يهدد صحة المواطنين والبيئة في الجهة، مؤكدين أن تحرّكهم يأتي في إطار الدفاع عن الحق في بيئة سليمة وداعين السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ قرارات عاجلة لحل الإشكال.









وأشار المواطنون المشاركون، ، إلى أن الوقفة تأتي تتويجًا لسلسلة من الاحتجاجات والمسيرات السابقة، وأن المطلب الأساسي للمتظاهرين هو تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة وفقًا لما يقتضيه القانون التونسي.



وتمت الوقفة بمشاركة الفرع الجهوي للمحامين بقابس وعدد من المحامين من خارج الجهة، معربين عن ثقتهم في القضاء التونسي باعتباره المؤسسة الشرعية والفصل في هذه القضية.



وأكد المحتجون أن القضية الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي التونسي تأتي بعد تقرير رسمي يثبت مخالفة كل الوحدات الصناعية للقوانين والمعايير الوطنية، مؤكدين على ضرورة تطبيق القانون وإغلاق هذه الوحدات حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة.



وفي تصريحاتهم لإذاعة عليسة، شدد المشاركون على أن الوقفة سلمية وبصورة قانونية، وأنها تهدف إلى إيصال رسالة واضحة للسلطات المركزية ورئاسة الجمهورية بضرورة الاستجابة لمطالب الشارع ومتابعة ملف التلوث الصناعي بشكل عاجل.



وأشار المواطنون المشاركون، ، إلى أن الوقفة تأتي، وأنوفقًا لما يقتضيه القانون التونسي.وتمت الوقفة بمشاركة، معربين عن ثقتهم في القضاء التونسي باعتبارهوأكد المحتجون أن القضية الاستعجالية المرفوعة ضدتأتي بعد، مؤكدين على ضرورةوفي تصريحاتهم لإذاعة عليسة، شدد المشاركون على أن الوقفة، وأنها تهدف إلىومتابعة ملف التلوث الصناعي بشكل عاجل.