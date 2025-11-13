Babnet   Latest update 11:32 Tunis

تأجيل قضية إيقاف نشاط الوحدات الملوثة إلى 20 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/6/pollution2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 11:18
      
أكد منير عدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، تأجيل القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع لإيقاف نشاط الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي إلى يوم 20 نوفمبر 2025، وذلك بطلب من محامي المجمع للاطلاع على الملف.

وأشار العدوني إلى أنه تم خلال جلسة المرافعة تقديم المؤيدات التي تثبت الضرر البيئي والصحي الذي أحدثه المجمع، مؤكداً استمرار متابعة القضية ومواصلة التحركات القانونية للضغط من أجل حماية البيئة وصحة المواطنين في الجهة.

