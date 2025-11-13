تأجيل قضية إيقاف نشاط الوحدات الملوثة إلى 20 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/6/pollution2.jpg width=100 align=left border=0>

أكد منير عدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، تأجيل القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع لإيقاف نشاط الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي إلى يوم 20 نوفمبر 2025، وذلك بطلب من محامي المجمع للاطلاع على الملف.



وأشار العدوني إلى أنه تم خلال جلسة المرافعة تقديم المؤيدات التي تثبت الضرر البيئي والصحي الذي أحدثه المجمع، مؤكداً استمرار متابعة القضية ومواصلة التحركات القانونية للضغط من أجل حماية البيئة وصحة المواطنين في الجهة.





موزاييك



موزاييك