تونس تشارك في بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة برومانيا من 23 الى 30 نوفمبر بلاعبين اثنين

تشارك تونس في بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة بمدينة كلوج برومانيا من 23 الى 30 نوفمبر الجاري بلاعبين اثنين، وفق ما كشف عنه المدير الفني الوطني للجامعة التونسية غازي بالكاهية لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس.

وأوضح بالكاهية الذي سيشرف على تدريب المنتخب التونسي في مونديال الشباب، أن الثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيدي سيمثلان كرة الطاولة التونسية في بطولة العالم، مبرزا أن الصيد سيشارك في الفئة العمرية دون 19 سنة في مسابقات الفردي والزوجي مختلط بمعية لاعبة من المانيا والزوجي فتيان الى جانب لاعب من مصر.

وتابع أن آلاء السعيدي ستشارك، من جهتها، في الفئة العمرية دون 15 سنة في مسابقات الفردي والزوجي مختلط الى جانب لاعب من رومانيا والزوجي فتيات رفقة لاعبة من نيوزيلاندا.





وبيّن بالكاهية ان الهدف الرئيسي من هذه المشاركة هو تطوير مهارات الثنائي التونسي وإكسابه المزيد من خبرة المواعيد الكبرى غير أن ذلك ان لا يعني ان الصيد والسعيدي لن يدافعا عن حظوظهما في الذهاب الى ابعد ما مايكون بهدف احداث المفاجأة والصعود على منصة التتويج.



وسبق لوسيم الصيد ان اقتطع تأشيرة التأهل الى مونديال الشباب اثر حلوله ثانيا في بطولة افريقيا للشباب بمدينة لاغوس بنيجيريا خلال الصائفة الفارطة، في حين تأهلت آلاء السعيدي الى المونديال اثر احرازها الميدالية البرونزية خلال البطولة ذاتها.