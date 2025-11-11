حركة الشعب تنبّه إلى مخاطر الاستدانة المتكررة من البنك المركزي وتدهور القدرة الشرائية

عقد المكتب السياسي الموسّع لحركة الشعب اجتماعه الدوري يوم 9 نوفمبر 2025، وتناول بالنقاش عدداً من الملفات الوطنية الراهنة.



وأكدت الحركة، في بيان لها، أن الحرية أساس والعدل أساس العمران، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حق جميع الموقوفين في مختلف القضايا في محاكمة حضورية و علنية توفر لها كل المعايير التي تنص عليها التشريعات الوطنية والدولية التي تلتزم بها تونس.



وفي ما يتعلّق بالنقاش البرلماني حول، عبّرت حركة الشعب عن جملة من الملاحظات أبرزها:1.في مشروع الميزانية، الذي اعتبرته تكراراً لسياسات ما قبل الثورة وبعدها، والتي ثار ضدها الشعب في 2011 و2021.2. الطابعللميزانية المقترحة، التي لا تراعي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بل تُعمّقوتفاقم أزمة المؤسسات العمومية المتعثرة.3.، محذّرة منأمام العملات الأجنبية، وما يترتب عن ذلك من، معتبرة أن هذا المسار4. انتقاد تعاطي السلطة مع، واعتبار الاكتفاء بالوعود وتشكيل لجان غامضة بديلاً عن تحمّل الدولة لمسؤولياتها، مما قد يزيد في5. التأكيد على ضرورة، مع التنبيه إلى أنيفرغ الحياة المدنية من مضمونها ويضعف المشاركة العامة.6. الدعوة إلىوسنّ قانون واضح، معتبرة أن المرسوم الحالي لا يمنع هذا التمويل صراحة.7. حثّ نواب البرلمان على تقديملتنقيح، وإرساء، ومراجعة القوانين المنظمة للمجالس والهيئات المستقلة بما يضمنوختمت حركة الشعب بيانها بالتأكيد على أن