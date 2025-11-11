Babnet   Latest update 09:01 Tunis

تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن الى الساعة 17 و45 دقيقة عوضا عن الساعة السادسة ونصف مساء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912e6770c09d3.97921960_jnkipglqhoemf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 08:29
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر تقديم موعد انطلاق المقابلتين الوديتين للمنتخب الوطني أمام كل من موريتانيا والاردن المقررتين يومي 12 و14 نوفمبر الجاري على ملعب حمادي العقربي برادس الى الساعة 17 و45 دقيقة بعدما كانتا على الساعة السادسة والنصف مساء.
وتندرج المقابلتان في اطار استعدادات منتخب "نسور قرطاج" لكاس العرب المقررة بقطر من 1 الى 18 ديسمبر 2025 وكاس افريقيا للامم المبرمجة بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 الى 18 جانفي 2026.
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض مباراة ودية ثالثة يوم 18 نوفمبر امام نظيره البرازيلي بملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.


