مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69123320d4c400.47127202_omnhplqkjifeg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 19:46
      
تأهل المنتخب التونسي تحت 17 عاما إلى الدور السادس عشر من مونديال 2025، بعد أن ضمن أحد المراكز الثمانية الأولى ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في الدور الأول.

وفي انتظار اكتمال منافسات الدور الأول وتحديد ترتيب المنتخبات المتأهلة، فقد ضمنت التأهل إلى الدور القادم منتخبات: البرتغال، الأرجنتين، إيطاليا، البرازيل، زامبيا، النمسا، الولايات المتحدة، إيرلندا، بلجيكا، اليابان، السنغال، كرواتيا، جنوب إفريقيا، مصر، فنزويلا، سويسرا، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، المغرب، كولومبيا، ألمانيا، وتونس.



وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول في المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وفارق أهداف إيجابي (+3)، بعد فوزه على فيجي (6-0)، وهزيمته أمام الأرجنتين (0-1) وبلجيكا (0-2).


