مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة

كشف النائب السابق المقيم بايطاليا مجدي الكرباعي عما وصفها "مافيا بيئية" تنشط بين توتس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة (الفريب).

وفي تصريح لقناة rai 3 قال الكرباعي " هناك مافيا بيئية في تونس تقوم بأخذ هذه الملابس المستعملة، حيث يُطرح جزء منها في السوق، ويُلقى الجزء الآخر في الطبيعة وفي المصبات العشوائية".







وأضاف ان ما لا يمكن التخلص منه، يتم حرقه أحيانًا في المصانع، وهذه الطريقة تُستخدم لطمس الأدلة على الجريمة" مشيرا الي ان ما يحصل يلحق أضرارا كبيرة بالبيئة.