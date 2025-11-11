Babnet   Latest update 07:13 Tunis

العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912d343497298.50653508_hjmgfkqoiepnl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 07:08 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال المحلل الرياضي العربي سناقرية في مداخلة عبر قناة تونسنا انه لو لم يتعرض اللاعبان يوسف البلايلي ويان ساس لاصابتين لغادر جمهور الافريقي من الشوط الاول.
واضاف " لو بقي البلايلي وساس لسجلنا أربعة أهداف في الشوط الاول".


وكان التعادل الأبيض حسم مباراة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التي جرت يوم الأحد الماضي ، بملعب حمادي العقربي برادس ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .


ولم تبلغ مباراة أجوار العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي مستوى فنيا مرموقا، حيث جاء الحوار رتيبا وضعيفا لاسيما خلال الفترة الأولى من اللعب الذي غابت فيه المحاولات السانحة للتهديف تماما، وذلك في ظلّ سيطرة الحسابات التكتيكية على مجريات اللقاء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318256


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
13° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-13
24°-15
25°-15
26°-15
27°-18
  • Avoirs en devises
    25072,9

  • (10/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40373 DT        1$ =2,95238 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*