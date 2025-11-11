العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"

قال المحلل الرياضي العربي سناقرية في مداخلة عبر قناة تونسنا انه لو لم يتعرض اللاعبان يوسف البلايلي ويان ساس لاصابتين لغادر جمهور الافريقي من الشوط الاول.

واضاف " لو بقي البلايلي وساس لسجلنا أربعة أهداف في الشوط الاول".





وكان التعادل الأبيض حسم مباراة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التي جرت يوم الأحد الماضي ، بملعب حمادي العقربي برادس ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .ولم تبلغ مباراة أجوار العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي مستوى فنيا مرموقا، حيث جاء الحوار رتيبا وضعيفا لاسيما خلال الفترة الأولى من اللعب الذي غابت فيه المحاولات السانحة للتهديف تماما، وذلك في ظلّ سيطرة الحسابات التكتيكية على مجريات اللقاء.