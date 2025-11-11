<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911e663bf8859.35458210_ogejfhlnkpmiq.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الداخلية خالد النوري مساء الاثنين أن الوحدات الأمنية تمكنت من حجز أكثر من 4 كيلوغرامات من مادة الكوكايين ليلة الأحد، في عملية نوعية تندرج ضمن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات.



وأوضح النوري، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية استخباراتية واستباقية تعتمد على الاستعلام الميداني والاستشراف لضرب خطوط تهريب المخدرات وأماكن إدخالها إلى البلاد، مؤكداً أن هذه المقاربة تقوم على التصدي للشبكات الإجرامية وتفكيكها في مراحل مبكرة من نشاطها.









وأضاف الوزير أن النجاحات الأمنية الأخيرة المتمثلة في ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تمثل دليلاً واضحاً على المجهودات الميدانية المكثفة التي تبذلها مختلف الوحدات الأمنية لمواجهة هذه الآفة، واصفاً المعركة ضد المخدرات بأنها "حرب بأتمّ معنى الكلمة".



كما أشار إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لحماية محيط المؤسسات التربوية والجامعية والمبيتات من المظاهر الإجرامية وترويج المخدرات، حيث تم تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لتنفيذ عمليات أمنية يومية بمحيط هذه المؤسسات، حفاظاً على سلامة الإطار التربوي والتلاميذ والطلبة.

