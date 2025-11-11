من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟
(حوار " وات " مع سفير تونس في بكين عادل العربي)
في عالم يشهد تحولات سريعة، تظل الصين الشعبية في صدارة الاقتصاد العالمي كثاني أكبر منتج وثاني أكبر سوق استهلاكية، مما يجعلها شريكاً واعداً لتونس في مختلف المجالات. وأوضح سفير الجمهورية التونسية في بكين، عادل العربي في تصريح لمبعوث وات، أن التعاون بين البلدين يشمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، استقبال الوفود السياحية الصينية، وتوسيع حضور الطلبة التونسيين في الجامعات الصينية.
في عالم يشهد تحولات سريعة، تظل الصين الشعبية في صدارة الاقتصاد العالمي كثاني أكبر منتج وثاني أكبر سوق استهلاكية، مما يجعلها شريكاً واعداً لتونس في مختلف المجالات. وأوضح سفير الجمهورية التونسية في بكين، عادل العربي في تصريح لمبعوث وات، أن التعاون بين البلدين يشمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، استقبال الوفود السياحية الصينية، وتوسيع حضور الطلبة التونسيين في الجامعات الصينية.
وأكد العربي أن الجالية التونسية في الصين تحظى بأولوية مطلقة، مع رعاية خاصة للطلبة الذين يمثلون سفراء دائمين لتونس، مشيراً إلى أن الطلبة التونسيين يتميزون على المستوى الأكاديمي ويعكسون صورة مشرفة عن بلدهم.
وأشار السفير إلى أن السفارة تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجامعات الصينية لتشجيعها على تخصيص منح إضافية للطلبة التونسيين وتغطية جزء من تكاليف دراستهم، مؤكداً أن زيادة أعداد الطلاب التونسيين تسهم في رفع كفاءتهم ونقل الخبرات والمعرفة المكتسبة إلى تونس. كما أضاف أن هؤلاء الطلبة يمكن أن يكونوا سفراء للثقافة الصينية عند عودتهم إلى وطنهم.
وفيما يخص العلاقات الثنائية، شدد العربي على أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين في 2024 أسهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكداً أن السفارة تلعب دوراً محورياً في تنمية التعاون الثنائي من خلال اللقاءات مع أصحاب القرار، تنظيم زيارات الوفود التونسية، والترويج للاستثمارات والمنتوجات التونسية في المعارض الصينية. ومن أبرز المبادرات، مشاركة تونس في الدورة الثامنة لمعرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي، حيث ركز الجناح التونسي على ترويج زيت الزيتون، التعريف بالموروث الثقافي والسياحة التونسية.
وعن السياحة، أشار السفير إلى أن الخصوصية الثقافية للسائح الصيني تعزز فرص جذب المزيد من السياح إلى تونس، حيث يسعى السائح لاستكشاف التراث الحضاري والثقافي قبل اتخاذ قراره بزيارة الوجهة.
أما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فأكد العربي أن القطاع الخاص التونسي مدعو لتوسيع مشاركته في الشراكات الصينية، مشيراً إلى أن وزارة التجارة التونسية وفرت آليات وحوافز لدعم تصدير المنتجات التونسية إلى السوق الصينية، إضافة إلى تشجيع المؤسسات على إقامة شراكات مستدامة مع نظيراتها الصينية لتعزيز التعاون بين البلدين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318267