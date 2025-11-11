من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟

(حوار " وات " مع سفير تونس في بكين عادل العربي)



في عالم يشهد تحولات سريعة، تظل الصين الشعبية في صدارة الاقتصاد العالمي كثاني أكبر منتج وثاني أكبر سوق استهلاكية، مما يجعلها شريكاً واعداً لتونس في مختلف المجالات. وأوضح سفير الجمهورية التونسية في بكين، عادل العربي في تصريح لمبعوث وات، أن التعاون بين البلدين يشمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، استقبال الوفود السياحية الصينية، وتوسيع حضور الطلبة التونسيين في الجامعات الصينية.



وأكد العربي أن، مع رعاية خاصة للطلبة الذين يمثلون سفراء دائمين لتونس، مشيراً إلى أن الطلبة التونسيين يتميزون على المستوى الأكاديمي ويعكسون صورة مشرفة عن بلدهم.وأشار السفير إلى أن السفارةلتشجيعها على تخصيص منح إضافية للطلبة التونسيين وتغطية جزء من تكاليف دراستهم، مؤكداً أن. كما أضاف أن هؤلاء الطلبة يمكن أن يكونواوفيما يخص العلاقات الثنائية، شدد العربي على أن، مؤكداً أن السفارة تلعب دوراً محورياً في. ومن أبرز المبادرات، مشاركة تونس في الدورة الثامنة لمعرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي، حيث ركز الجناح التونسي علىوعن السياحة، أشار السفير إلى أن، حيث يسعى السائح لاستكشاف التراث الحضاري والثقافي قبل اتخاذ قراره بزيارة الوجهة.أما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فأكد العربي أن، مشيراً إلى أن وزارة التجارة التونسية وفرت، إضافة إلى تشجيع المؤسسات علىلتعزيز التعاون بين البلدين.