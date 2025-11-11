رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية

أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين نجاح السعيدي، خلال حضورها في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، أن الأسعار الحالية لزيت الزيتون التي تتراوح بين 12 و14 دينارًا للتر الواحد «لا تخدم مصلحة الفلاح»، مشيرة إلى أن هذه الأسعار «لا تغطي حتى كلفة الإنتاج».



أسعار «توجع القلب» ولا تحقق التوازن



انتظار لتفعيل القرارات الرئاسية



تفاوت الأسعار حسب المناطق



موسم متذبذب وتأخر في الجني



غياب السيولة وتأخر الشركات المصدّرة



دعوة إلى إنجاح الموسم



أوضحت السعيدي أن الفلاح، عند بيع الزيتون للمعاصر، لا يتحصل إلا على، مؤكدة أن هذا المردود لا يغطي التكاليف الباهظة التي يتكبدها المنتجون في الجني والنقل والعصر. وأضافت: «الأسعار الحالية توجع القلب ومازالت السوق تشهد ركودًا واضحًا، فلا السيولة متوفرة ولا الأسعار مشجعة».ودعت رئيسة الغرفة إلىعلى أرض الواقع، معتبرة أن «الفلاحين لم يلمسوا بعد أي تحسن أو دعم مالي مباشر»، وأنهم في انتظار ما ستعلنهبخصوص القروض الموجهة للفلاحين والمعاصر.وبيّنت السعيدي أن سعريتراوح حاليًا بينفي أغلب المناطق، مع تسجيل كميات محدودة بيعت بـفي بعض الجهات، لكنها استثنتها من المعدل العام. وأوضحت أن «الأسعار تختلف بحسب جودة الزيتون ونسبة استخلاص الزيت».أشارت السعيدي إلى أنانطلق في ولاياتبخطى بطيئة، في حين لم يبدأ بعد فيبسبب. وأضافت أن «تأخر الغيث النافع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أثر سلبًا على جودة وكميات الإنتاج».وأكدت أن، وهو ما يعرقل حركة السوق ويجعل الفلاحين والمعاصر «يتقدمون خطوة ويتراجعون أخرى»، بسبب غياب. وتساءلت بوضوح: «وين الفلوس؟»، مشددة على ضرورةفي ختام مداخلتها، دعت السعيدي إلىلإنجاح موسم الجني الحالي، مؤكدة أن السنة الماضية شهدت «تأخيرات وخسائر على مستوى التصدير»، وأن الموسم الحالي يحتاج إلى «إرادة حقيقية وتطبيق فعلي للتوصيات الرئاسية» لضمان مردودية أفضل للفلاحين.