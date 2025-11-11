رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية

أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين نجاح السعيدي، خلال حضورها في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، أن الأسعار الحالية لزيت الزيتون التي تتراوح بين 12 و14 دينارًا للتر الواحد «لا تخدم مصلحة الفلاح»، مشيرة إلى أن هذه الأسعار «لا تغطي حتى كلفة الإنتاج».
أسعار «توجع القلب» ولا تحقق التوازن
أوضحت السعيدي أن الفلاح، عند بيع الزيتون للمعاصر، لا يتحصل إلا على سعر يتراوح بين 10.500 و11 دينارًا بالجملة، مؤكدة أن هذا المردود لا يغطي التكاليف الباهظة التي يتكبدها المنتجون في الجني والنقل والعصر. وأضافت: «الأسعار الحالية توجع القلب ومازالت السوق تشهد ركودًا واضحًا، فلا السيولة متوفرة ولا الأسعار مشجعة».
انتظار لتفعيل القرارات الرئاسية
ودعت رئيسة الغرفة إلى ترجمة القرارات الرئاسية الصادرة في أكتوبر الماضي إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، معتبرة أن «الفلاحين لم يلمسوا بعد أي تحسن أو دعم مالي مباشر»، وأنهم في انتظار ما ستعلنه اللجان الرقابية والحكومة بخصوص القروض الموجهة للفلاحين والمعاصر.
تفاوت الأسعار حسب المناطق
وبيّنت السعيدي أن سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون يتراوح حاليًا بين 1.800 و2.300 مليم في أغلب المناطق، مع تسجيل كميات محدودة بيعت بـ2.900 مليم في بعض الجهات، لكنها استثنتها من المعدل العام. وأوضحت أن «الأسعار تختلف بحسب جودة الزيتون ونسبة استخلاص الزيت».
موسم متذبذب وتأخر في الجني
أشارت السعيدي إلى أن موسم جني الزيتون انطلق في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس بخطى بطيئة، في حين لم يبدأ بعد في مناطق الشمال بسبب غياب الأمطار. وأضافت أن «تأخر الغيث النافع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أثر سلبًا على جودة وكميات الإنتاج».
غياب السيولة وتأخر الشركات المصدّرة
وأكدت أن الشركات المصدّرة لم تنطلق بعد في جمع الزيت، وهو ما يعرقل حركة السوق ويجعل الفلاحين والمعاصر «يتقدمون خطوة ويتراجعون أخرى»، بسبب غياب السيولة والدورة الاقتصادية السليمة. وتساءلت بوضوح: «وين الفلوس؟»، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة لتوفير التمويل وتحريك العجلة.
دعوة إلى إنجاح الموسم
في ختام مداخلتها، دعت السعيدي إلى تسريع صرف القروض وتفعيل الدعم الحكومي لإنجاح موسم الجني الحالي، مؤكدة أن السنة الماضية شهدت «تأخيرات وخسائر على مستوى التصدير»، وأن الموسم الحالي يحتاج إلى «إرادة حقيقية وتطبيق فعلي للتوصيات الرئاسية» لضمان مردودية أفضل للفلاحين.
