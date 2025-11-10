ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 20 سنة في حق زعيم شبكة دولية لتهريب المخدرات وشريكه، بعد تورطهما في محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر ميناء رادس.



وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط كمية من المخدرات داخل حاوية بضائع مخصّصة لتوريد الأحذية الرياضية، حيث تم إخفاؤها بإحكام بهدف تمريرها إلى تونس.









وبانطلاق الأبحاث، تم إيقاف المتهم الرئيسي الذي اعترف بأنه وكيل لشركة مختصة في توريد الأحذية من الخارج، مؤكدا أنه انخرط منذ فترة في شبكة لتهريب المخدرات بالتنسيق مع شريكه، الذي أقرّ بدوره بما نُسب إليه.

