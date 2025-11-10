جندوبة: الإدارة العامة للسدود تشرع في جبر اضرار أصحاب المستغلات الفلاحية التي انتزعت منهم لتوسعة سد بوهرتمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>

شرعت الإدارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى، اليوم الاثنين، في صرف القسط الأول من مستحقات أصحاب الاحداثات الفلاحية المحيطة بحوض سد بوهرتمة وجبر اضرارهم، في انتظار استكمال المفاوضات المتعلقة بالعقارات التي تقرر انتزاعها لاستكمال مشروع تعلية سد بوهرتمة من معتمدية فرنانة التابعة لولاية جندوبة، وفق ما أكده عدد من الفلاحين المنتفعين لصحفي "وات".



وجاءت عملية صرف الجزء الأول من المستحقات بعد سلسلة من المفاوضات التي قامت بها الإدارة العامة للسدود، صاحبة المشروع، ولجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة وبقية الأطراف المتداخلة، وذلك من اجل اقناع المتساكنين المجاورين لحوض السد وخاصة المالكين لمستغلات فلاحية، بقيمة وضرورة توسعة السدّ، والترفيع من حجم مخزونه المائي من 112 مليون متر مكعب الى 140 مليون متر مكعب.





وتشمل قائمة المعوّض لهم، والذين تعهّدوا بعدم منازعة الإدارة العامة للسدود، بعد تمكينهم من مستحقاتهم المالية، 74 فلاحا، وفق تاكيد مصادر ادارية لصحفي "وات".