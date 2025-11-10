Babnet   Latest update 20:19 Tunis

جندوبة: الإدارة العامة للسدود تشرع في جبر اضرار أصحاب المستغلات الفلاحية التي انتزعت منهم لتوسعة سد بوهرتمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 20:05 قراءة: 0 د, 41 ث
      
شرعت الإدارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى، اليوم الاثنين، في صرف القسط الأول من مستحقات أصحاب الاحداثات الفلاحية المحيطة بحوض سد بوهرتمة وجبر اضرارهم، في انتظار استكمال المفاوضات المتعلقة بالعقارات التي تقرر انتزاعها لاستكمال مشروع تعلية سد بوهرتمة من معتمدية فرنانة التابعة لولاية جندوبة، وفق ما أكده عدد من الفلاحين المنتفعين لصحفي "وات".

وجاءت عملية صرف الجزء الأول من المستحقات بعد سلسلة من المفاوضات التي قامت بها الإدارة العامة للسدود، صاحبة المشروع، ولجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة وبقية الأطراف المتداخلة، وذلك من اجل اقناع المتساكنين المجاورين لحوض السد وخاصة المالكين لمستغلات فلاحية، بقيمة وضرورة توسعة السدّ، والترفيع من حجم مخزونه المائي من 112 مليون متر مكعب الى 140 مليون متر مكعب.

وتشمل قائمة المعوّض لهم، والذين تعهّدوا بعدم منازعة الإدارة العامة للسدود، بعد تمكينهم من مستحقاتهم المالية، 74 فلاحا، وفق تاكيد مصادر ادارية لصحفي "وات".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318228


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:53
12:10
06:52
05:23
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
22°-14
24°-15
25°-15
26°-15
  • Avoirs en devises
    25072,9

  • (10/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40373 DT        1$ =2,95238 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*