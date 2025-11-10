Babnet   Latest update 09:43 Tunis

تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر

Publié le Lundi 10 Novembre 2025
      
اجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس،محاكمة رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر المتهم بارتكاب تهم ديوانية تتعلق بالتوريد دون اعلام وعدم التصريح بمكاسبه، إلى أواخر الشهر الجاري استجابة لطلبات محامو المتهمين الذين طلبوا مزيد التاخير..

وللتذكير فقد رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن رجل الأعمال والرئيس السابق لفريق هلال الشابة توفيق المكشر وإحالته على الحالة التي هو عليها (إيقاف) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.


