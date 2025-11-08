Babnet   Latest update 07:34 Tunis

ميزانية وزارة العدل لسنة 2026: تخصيص 1600 مليون دينار لاقتناء الأساور الإلكترونية وتوسيع منظومة الرقمنة القضائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ee0d7437194.08020427_gjolhkfqmpein.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 07:14 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أنه تم يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، الاستماع إلى ممثل وزارة العدل في إطار مواصلة النظر في مهمات ميزانية الدولة لسنة 2026، مشيراً إلى أنّ الوزارة خصصت اعتمادات تقدّر بـ1600 مليون دينار لاقتناء الأساور الإلكترونية في إطار اعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السجنية.

وأوضح القوراري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز سياسة العدالة الإصلاحية، من خلال تمكين القضاة من تطبيق العقوبات البديلة في قضايا محددة تراعي الخطورة الإجرامية والبعد الإنساني.



وأشار إلى أنّ اللجنة تطرقت كذلك إلى جملة من المؤشرات والأرقام المتعلقة بنشاط المحاكم، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا في الطور الابتدائي بنسبة 20%، مقابل تراجع في الطور التعقيبي بنسبة 12%، وهو ما يعكس ـ بحسب تصريحه ـ تحسناً نسبياً في نجاعة البتّ القضائي وسرعة الفصل في النزاعات.

كما شدد القوراري على أهمية التحول الرقمي في مرفق العدالة، مؤكداً أن رقمنة الإجراءات القضائية ستساهم بشكل مباشر في اختزال الزمن القضائي وتسهيل النفاذ إلى العدالة، مبرزاً أنه تم خلال السنة الجارية تسجيل نحو 25 ألف محاكمة عن بُعد، في إطار تعميم التقنيات الحديثة على المحاكم التونسية.

وختم القوراري تصريحه بالتأكيد على أنّ ميزانية وزارة العدل لسنة 2026 تندرج في إطار رؤية شاملة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلالها وفعاليتها، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين البنية التحتية للمحاكم، وتطوير الكفاءات البشرية العاملة في القطاع القضائي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318106


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet24°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
21°-14
22°-16
22°-14
24°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*