محمد صالح العياري: جهاز تسجيل عمليات الاستهلاك خطوة حاسمة نحو الحد من التهرب الضريبي وإرساء العدالة الجبائية

انطلق رسميًا، يوم السبت 1 نوفمبر 2025، العمل بـ جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان في المقاهي من الصنفين الثاني والثالث، وقاعات الشاي، والمطاعم السياحية المصنّفة، في إطار خطة وزارة المالية لمكافحة التهرب الجبائي وتعزيز الشفافية الجبائية.



وفي هذا السياق، تناول برنامج "ويكاند عالكيف" على إذاعة الديوان أف أم موضوع "مدى مساهمة جهاز تسجيل عمليات الاستهلاك بالمقاهي والمطاعم في تقليص التهرب الضريبي"، بحضور المستشار الجبائي محمد صالح العياري الذي قدّم قراءة تحليلية للإجراء الجديد وأبعاده الجبائية والاقتصادية.



مرحلية التنفيذ وتوسّع التطبيق



آلية العمل وتأثيرها على الأسعار



بين الردع القانوني ووعي المواطن



تجهيزات إلكترونية ومعايير مراقبة دقيقة



نحو ثقافة جبائية جديدة



"لن يقضي هذا الإجراء نهائيًا على التهرب الضريبي، لكنه سيقلّصه إلى حدّ كبير بفضل المراقبة الرقمية وربط كل معاملة بالنظام الجبائي المركزي. المطلوب اليوم أن يعي المواطن دوره في إنجاح هذه المنظومة وأن يطالب دائمًا بتذكرته، فالمساهمة في العدالة الجبائية مسؤولية جماعية."

أوضح العياري أن دخول هذا الإجراء حيّز التنفيذ جاء تطبيقًا لقرار، والذي يحدّد رزنامة زمنية تمتد إلى غايةوتشمل المرحلة الأولى المؤسساتالناشطة في مجال، على أن تُدرج المراحل اللاحقة تباعًا بقية الأنشطة والمؤسسات، وصولًا إلىالخاضعين للنظام الجبائي الحقيقي، ثم إلى بقية المحلات الصغيرة والأنشطة التقديرية في المرحلة الرابعة سنةوأشار العياري إلى أن الهدف الأساسي هو، ومتابعة رقم المعاملات الحقيقي، بما يضمنبيّن العياري أن كل عملية بيع أو استهلاك على عين المكان ستُسجّل آليًا من خلال الجهاز الجديد، الذي يُصدروأوضح أن هذا النظام يُغلق الباب أمام التصريحات الجزئية أو غير الدقيقة، مؤكدًا أن "كل فنجان قهوة أو وجبة تُباع في محل خاضع للجهاز ستُحتسب ضمن رقم المعاملات الحقيقي للمؤسسة".أما عن تأثير الإجراء على الأسعار، فقد أوضح أن، لكنه قد يؤثرفي بعض الحالات المحدودة نتيجةأوبعد الكشف عن المعاملات الفعلية.شدّد العياري على أن نجاح المنظومة لا يتوقف فقط على الرقابة الجبائية، بل يتطلب أيضًاالذي يُفترض أن يطلب، معتبرًا أن ذلك يساهم في "محاربة الاقتصاد الموازي ودعم الشفافية".وأضاف أن المصالح الجبائية ستقوم بدوريات تفقدية مفاجئة، ويمكن لأعوان الجباية أن يتصرفوا كمستهلكين عاديين لرصد حالات عدم الالتزام، مؤكّدًا أن المخالفين سيتعرضون إلىوأشار المستشار الجبائي إلى أن أجهزة التسجيل المعتمدة يجب أن تُقتنى من، وهي أجهزة مؤمنة تحفظ المعطيات وتُرسلها بصفة فورية عبر المنصة الإلكترونية، سواء عندوأوضح أن سعر الجهاز يتراوح بين، معتبرًا أنه "استثمار ضروري لتعصير المنظومة الجبائية وضمان الشفافية التجارية".وختم العياري مداخلته بالتأكيد على أنيمثل "منعرجًا حقيقيًا في الإصلاح الجبائي"، مضيفًا: