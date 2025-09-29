Babnet   Latest update 07:42 Tunis

الجامعة التونسية لكرة القدم تستقطب الثنائي وسيم سلامة ونجد عجرود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dae8cbbea943.56951871_ieqgpmohjklnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 21:14 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، مساء اليوم، عن استكمال جميع الإجراءات القانونية التي تتيح للثنائي وسيم سلامة ونجد عجرود تمثيل المنتخب الوطني التونسي في مختلف الأصناف.

ويبلغ وسيم سلامة 17 عامًا، ويشغل خطة متوسط ميدان ضمن صفوف باريس سان جيرمان لأقل من 19 سنة، وقد تلقى مؤخرًا دعوة من المدرب لويس إنريكي للمشاركة مع الفريق الأول في مباراته ضد أوكسير لحساب الدوري الفرنسي.



أما نجد عجرود، المولود في جانفي 2008، فهو ينشط بدوره في مركز متوسط الميدان مع فريق موناكو لأقل من 19 سنة، حيث يواصل مسيرته في البطولة الفرنسية للشبان.

وبهذا الاستقطاب، تعزز الجامعة رصيدها من المواهب الشابة الناشطة في البطولات الأوروبية، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم المنتخبات الوطنية بكفاءات صاعدة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315729


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
22°-19
25°-18
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    