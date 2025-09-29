الجامعة التونسية لكرة القدم تستقطب الثنائي وسيم سلامة ونجد عجرود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dae8cbbea943.56951871_ieqgpmohjklnf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، مساء اليوم، عن استكمال جميع الإجراءات القانونية التي تتيح للثنائي وسيم سلامة ونجد عجرود تمثيل المنتخب الوطني التونسي في مختلف الأصناف.



ويبلغ وسيم سلامة 17 عامًا، ويشغل خطة متوسط ميدان ضمن صفوف باريس سان جيرمان لأقل من 19 سنة، وقد تلقى مؤخرًا دعوة من المدرب لويس إنريكي للمشاركة مع الفريق الأول في مباراته ضد أوكسير لحساب الدوري الفرنسي.

