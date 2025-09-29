محمد الصافي: ندعو بعض الأئمّة إلى رفع أيديهم عن المؤسسات التّربوية

موقف النقابة



انتقاد لموقف وزارة التربية



دعوة إلى ضبط النفس



المحامون ودفاعهم عن التلاميذ



نحو إصلاح شامل



محمد الصافي أكّد أنّ النقابة، لكنه شدّد على أنّ هذه المسائل يجب أن تُدار وفق الأطر القانونية والمناشير المنظمة لعمل المؤسسات التربوية. وأضاف:كما لمّح الصافي إلى أنّ، معتبراً أنّ ما يُتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي يثير المخاوف من عودة ممارسات سابقة حاولت التأثير على سير المؤسسات التعليمية.الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي وجّه نقداً لوزارة التربية، متهماً إياها بالالتزام بـ"الحياد السلبي"، سواء في حادثة الحمامات أو في قضايا أخرى طالت مديرة مؤسسة تربوية تعرّضت للتشويه والاعتداء اللفظي. وأكد أنّ الوزارة تغضّ الطرف عن مشاكل جوهرية مثل، مذكّراً بأنّ نقابة التعليم الثانوي طالبت مراراً بإصلاحات عميقة في المناهج والبرامج والزمن المدرسي.الصافي شدّد على أنّ معالجة مثل هذه الإشكاليات تتطلب، واعتماد الحوار داخل المكاتب الإدارية بعيداً عن ردود الفعل المتشنجة، قائلاً:وفي ما يتعلق بمبادرة عدد من المحامين للتكفّل بالدفاع عن التلاميذ قانونياً، علّق الصافي بالقول إنّ أي جهد من المجتمع المدني مرحّب به، لكنه أبدى أسفه لغياب الاهتمام بالقضايا الأكثر خطورة مثلوختم بالقول إنّ النقابة حاضرة للدفاع عن المدرسة العمومية وحماية تلاميذها من الاستغلال، مجدداً الدعوة إلىوإلى حوار وطني جدّي يشارك فيه كل الفاعلين التربويين والاجتماعيين، بعيداً عن التجاذبات، لأنّ مستقبل التلاميذ "أكبر من أي سجال ظرفي".