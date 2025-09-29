Babnet   Latest update 07:42 Tunis

زغوان: تطور إنتاج الزياتين خلال الموسم الحالي بنسبة 36 فاصل 6 بالمائة في ظل توقعات ببلوغ 80 ألف طن من الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 22:11 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تستعد الهياكل الفلاحية ومنتجو الزياتين بولاية زغوان خلال هذه الفترة لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وذلك بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج في ظل محاصيل هامة لم تبلغها الجهة لأكثر من عشر سنوات حيث قدرت صابة هذا الموسم  بحوالي 80 ألف طن من الزيتون ستوفر حوالي 16 ألف طنا من الزيت.
  وذكر فرج الهيشري رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة في تصريح لـ"وات " في هذا السياق أن قطاع الزياتين سجل خلال هذا الموسم وفق التقديرات الأولية تطورا في حجم الإنتاج بلغ نسبة 36 فاصل6 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ فيه حجم الإنتاج 60 ألف طن من الزيتون وفر قرابة 12 ألف طن من الزيت مشيرا إلى أن معدل الإنتاج خلال العشرية الماضية لم يتجاوز 37 ألف طن.
وأبرز رئيس الدائرة أن عدد المعاصر التي ستؤمن تحويل الزيتون يبلغ 38 معصرة بطاقة تحويل تقدر بحوالي 2800 طن يوميا منها 5 معاصر معدة لتحويل الزيتون البيولوجي.

 وأفاد ذات المصدر أن المساحة الجملية لغابات الزياتين بالجهة بلغت هذا الموسم حوالي 62 ألف هكتار تتوفر فيها 8 فاصل 6 مليون شجرة منها ما يقارب 180 ألف شجرة على النمط البيولوجي موزعة على 20 ألف هكتار، لافتا إلى أن هذا الموسم سيوفر أكثر من 680 يوم عمل لحوالي 8500 عامل عن مدة جني وتحويل تناهز 120 يوما.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315728


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
23°-19
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    