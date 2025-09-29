زغوان: تطور إنتاج الزياتين خلال الموسم الحالي بنسبة 36 فاصل 6 بالمائة في ظل توقعات ببلوغ 80 ألف طن من الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>

تستعد الهياكل الفلاحية ومنتجو الزياتين بولاية زغوان خلال هذه الفترة لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وذلك بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج في ظل محاصيل هامة لم تبلغها الجهة لأكثر من عشر سنوات حيث قدرت صابة هذا الموسم بحوالي 80 ألف طن من الزيتون ستوفر حوالي 16 ألف طنا من الزيت.

وذكر فرج الهيشري رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة في تصريح لـ"وات " في هذا السياق أن قطاع الزياتين سجل خلال هذا الموسم وفق التقديرات الأولية تطورا في حجم الإنتاج بلغ نسبة 36 فاصل6 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ فيه حجم الإنتاج 60 ألف طن من الزيتون وفر قرابة 12 ألف طن من الزيت مشيرا إلى أن معدل الإنتاج خلال العشرية الماضية لم يتجاوز 37 ألف طن.

وأبرز رئيس الدائرة أن عدد المعاصر التي ستؤمن تحويل الزيتون يبلغ 38 معصرة بطاقة تحويل تقدر بحوالي 2800 طن يوميا منها 5 معاصر معدة لتحويل الزيتون البيولوجي.





وأفاد ذات المصدر أن المساحة الجملية لغابات الزياتين بالجهة بلغت هذا الموسم حوالي 62 ألف هكتار تتوفر فيها 8 فاصل 6 مليون شجرة منها ما يقارب 180 ألف شجرة على النمط البيولوجي موزعة على 20 ألف هكتار، لافتا إلى أن هذا الموسم سيوفر أكثر من 680 يوم عمل لحوالي 8500 عامل عن مدة جني وتحويل تناهز 120 يوما.