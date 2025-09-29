Babnet   Latest update 07:42 Tunis

معهد الاحصاء: ارتفاع نسب الطلاق وتأجيل سنّ الزواج في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/weddingrongs.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 13:07 قراءة: 0 د, 54 ث
      
كشف المعهد الوطني للإحصاء، من خلال نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، عن تحوّلات اجتماعية بارزة مست الأسر التونسية خلال العقود الأخيرة.

نسب الطلاق والعزوبة


* ارتفعت نسبة المطلقين من 0.5٪ سنة 2004 إلى 1.4٪ سنة 2024.

* سجلت نسبة المطلقات بدورها زيادة من 1.5٪ سنة 2004 إلى 2.8٪ سنة 2024.
* في المقابل، تراجعت نسبة العازبين من 47.1٪ سنة 2004 إلى 39٪ سنة 2024.
* كما انخفضت نسبة العازبات من 38٪ سنة 2004 إلى 29.8٪ سنة 2024.

معدّل سنّ الزواج

أظهرت نتائج التعداد أيضًا ارتفاع معدّل سنّ الزواج بشكل لافت لدى الجنسين:

* بالنسبة للذكور: ارتفع المعدّل من 27,1 سنة في 1966 إلى 35,3 سنة في 2024.
* بالنسبة للإناث: تطوّر المعدّل من 20,9 سنة إلى 28,9 سنة خلال الفترة ذاتها.

قراءة اجتماعية

يرجع هذا التغيّر إلى عوامل متشابكة، أبرزها:

* التحوّلات الاقتصادية والثقافية.
* ارتفاع نسب الالتحاق بالتعليم العالي.
* تطلّع الشباب إلى الاستقرار المادي والاجتماعي قبل تكوين الأسرة.

وتُظهر هذه المؤشرات أنّ المجتمع التونسي يتّجه نحو تأجيل سنّ الزواج وارتفاع نسب الطلاق، بما يعكس تغيّرًا في أنماط العيش والأولويات الفردية مقارنة بالعقود السابقة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315692


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
22°-19
25°-18
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    