معهد الاحصاء: ارتفاع نسب الطلاق وتأجيل سنّ الزواج في تونس
كشف المعهد الوطني للإحصاء، من خلال نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، عن تحوّلات اجتماعية بارزة مست الأسر التونسية خلال العقود الأخيرة.
نسب الطلاق والعزوبة
* ارتفعت نسبة المطلقين من 0.5٪ سنة 2004 إلى 1.4٪ سنة 2024.
* سجلت نسبة المطلقات بدورها زيادة من 1.5٪ سنة 2004 إلى 2.8٪ سنة 2024.
* في المقابل، تراجعت نسبة العازبين من 47.1٪ سنة 2004 إلى 39٪ سنة 2024.
* كما انخفضت نسبة العازبات من 38٪ سنة 2004 إلى 29.8٪ سنة 2024.
معدّل سنّ الزواجأظهرت نتائج التعداد أيضًا ارتفاع معدّل سنّ الزواج بشكل لافت لدى الجنسين:
* بالنسبة للذكور: ارتفع المعدّل من 27,1 سنة في 1966 إلى 35,3 سنة في 2024.
* بالنسبة للإناث: تطوّر المعدّل من 20,9 سنة إلى 28,9 سنة خلال الفترة ذاتها.
قراءة اجتماعيةيرجع هذا التغيّر إلى عوامل متشابكة، أبرزها:
* التحوّلات الاقتصادية والثقافية.
* ارتفاع نسب الالتحاق بالتعليم العالي.
* تطلّع الشباب إلى الاستقرار المادي والاجتماعي قبل تكوين الأسرة.
وتُظهر هذه المؤشرات أنّ المجتمع التونسي يتّجه نحو تأجيل سنّ الزواج وارتفاع نسب الطلاق، بما يعكس تغيّرًا في أنماط العيش والأولويات الفردية مقارنة بالعقود السابقة.
