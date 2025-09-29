Babnet   Latest update 07:42 Tunis

قرار قضائي في حق الرئيس السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

Publié le Lundi 29 Septembre 2025
      
رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مطلب الإفراج عن ، المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وتأجيل محاكمته إلى جلسة يوم 16 أكتوبر القادم.
وتتعلق القضية بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات الممنوحة بفعل النشاط المهني والاجتماعي.


