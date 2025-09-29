قرار قضائي في حق الرئيس السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مطلب الإفراج عن ، المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وتأجيل محاكمته إلى جلسة يوم 16 أكتوبر القادم.

وتتعلق القضية بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات الممنوحة بفعل النشاط المهني والاجتماعي.