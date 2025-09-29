مونديال تحت 20 سنة : المنتخب المغربي يتفوق على نظيره الاسباني 2-صفر والتعادل يحسم مواجهة البرازيل والمكسيك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68da63964ec7a2.62742687_efojnlmgqhipk.jpg width=100 align=left border=0>

استهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لهذه الفئة المقامة في الشيلي بتحقيق فوز على نظيره الاسباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية الملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياغو لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من المهاجم ياسر الزبيري في الدقيقة 54 والجناح ياسين جسيم في الدقيقة 58.

وفي المجموعة ذاتها، حسم التعادل بهدفين لمثلهما مواجهة البرازيل والمكسيك. وسجل هدفي المنتخب المكسيكي كل من اليكسي دومينغيز (10) ودييغو اوشووا (86) في حين سجل كل من رافاييل كوتينهو (21) ولويجي (76) هدفي "السيليساو".





وعقب الجولة الاولى، يتصدر منتخب "أشبال الاطلس" ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط متقدما على البرازيل والمكسيك بنقطة لكل منتخب في حين يتذيل منتخب "لاروخا" المجموعة بلا نقاط.