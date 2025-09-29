Babnet   Latest update 07:42 Tunis

برنامج مقابلات الأندية التونسية في الدور التمهيدي الثاني من المسابقتين الإفريقيتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c1c780c423a6.98236477_qgeijohfmpnkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 13:24
      
تعرّفت الأندية التونسية المشاركة في المسابقتين القاريتين على منافسيها في الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

رابطة الأبطال الإفريقية


* الترجي الرياضي 🆚 راحيمو (بوركينا فاسو)


* الذهاب: واغادوغو
* الإياب: رادس

* الاتحاد المنستيري 🆚 شبيبة القبائل (الجزائر)

* الذهاب: تونس (ملعب يحدد لاحقًا)
* الإياب: تيزي وزو

كأس الاتحاد الإفريقي

* النجم الساحلي 🆚 نيروبي يونايتد (كينيا)

* الذهاب: نيروبي
* الإياب: سوسة

* الملعب التونسي 🆚 أولمبيك آسفي (المغرب)

* الذهاب: المغرب
* الإياب: رادس

📅 حُدّدت مباريات الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر، على أن تدور لقاءات الإياب أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2025.


