برنامج مقابلات الأندية التونسية في الدور التمهيدي الثاني من المسابقتين الإفريقيتين
تعرّفت الأندية التونسية المشاركة في المسابقتين القاريتين على منافسيها في الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
رابطة الأبطال الإفريقية
رابطة الأبطال الإفريقية
* الترجي الرياضي 🆚 راحيمو (بوركينا فاسو)
* الذهاب: واغادوغو
* الإياب: رادس
* الاتحاد المنستيري 🆚 شبيبة القبائل (الجزائر)
* الذهاب: تونس (ملعب يحدد لاحقًا)
* الإياب: تيزي وزو
كأس الاتحاد الإفريقي* النجم الساحلي 🆚 نيروبي يونايتد (كينيا)
* الذهاب: نيروبي
* الإياب: سوسة
* الملعب التونسي 🆚 أولمبيك آسفي (المغرب)
* الذهاب: المغرب
* الإياب: رادس
📅 حُدّدت مباريات الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر، على أن تدور لقاءات الإياب أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2025.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315696