Babnet   Latest update 07:42 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 14:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فيما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقررة يومي الثلاثاء 30 سبتمبر والأربعاء 1 أكتوبر 2025:

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 – المجموعة الأولى


* قاعة القرجاني: النادي الإفريقي 🆚 شبيبة المنازه (15:00)

* قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية 🆚 نجم حلق الوادي (18:00)
* قاعة سوسة الأولمبية: النجم الساحلي 🆚 نادي كرة السلة بالمهدية (18:00)

الأربعاء 1 أكتوبر 2025 – المجموعة الثانية

* قاعة بوهيمة رادس: النجم الرادسي 🆚 اتحاد الأنصار (18:00)
* قاعة بئر شلوف نابل: الملعب النابلي 🆚 شبيبة القيروان (18:00)
* قاعة محمد المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري 🆚 جمعية الحمامات (18:00)


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315698


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
23°-19
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    