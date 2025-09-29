البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية
فيما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقررة يومي الثلاثاء 30 سبتمبر والأربعاء 1 أكتوبر 2025:
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 – المجموعة الأولى
* قاعة القرجاني: النادي الإفريقي 🆚 شبيبة المنازه (15:00)
* قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية 🆚 نجم حلق الوادي (18:00)
* قاعة سوسة الأولمبية: النجم الساحلي 🆚 نادي كرة السلة بالمهدية (18:00)
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 – المجموعة الثانية* قاعة بوهيمة رادس: النجم الرادسي 🆚 اتحاد الأنصار (18:00)
* قاعة بئر شلوف نابل: الملعب النابلي 🆚 شبيبة القيروان (18:00)
* قاعة محمد المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري 🆚 جمعية الحمامات (18:00)
