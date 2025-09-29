وزارة الدفاع الوطني: دعوة الشبان للتقدم لآداء الواجب الوطني في آخر أسبوع من حصة التجنيد الثالثة
انطلق اليوم الاثنين الأسبوع الأخير من حصة التجنيد الثالثة لسنة 2025، لينتهي يوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل، وفق ما ذكره العميد بالبحرية مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني حاتم السوسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا.
وذكر العميد السوسي، أن الدعوة موجهة للشبان الذين بلغوا سن العشرين منذ انطلاق حصة التجنيد الثالثة في 1 سبتمبر الحالي، وكافة المتخلفين عن أداء الواجب الوطني من الفئة العمرية بين 20 و25 سنة، مشيرا إلى أن مواليد ما قبل 31 ديسمبر 1999، مشمولون بقانون إعفاء استثائي.
وأضاف أن وزارة الدفاع الوطني تدعو الشبان المعنيين ممن بلغوا سن 20 سنة والذين لا موانع لديهم، للتقدم لتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، لدى أحد مراكز التجنيد بكل من تونس وسوسة وباجة والقصرين وقابس.
وأكد مدير عام التجنيد والتعبئة، أن المتقدمين للخدمة الوطنية، يمكنهم الحصول على امتيازات خلال آداء الواجب على غرار الاستفادة من تكوين مهني ودعم السلوكيات الإيجابية والانضباط بما يخول لهم النجاح في حياتهم المهنية لاحقا، مضيفا أن السيرة الذاتية التي تتضمن آداء الخدمة العسكرية، تعد من الحوافز لتسهيل الحياة المهنية والحصول على شغل.
وأبرز أن حصة التجنيد الرابعة التي تنطلق يوم 1 ديسمبر 2025 وتتواصل إلى 2 جانفي 2026، تمثل فرصة ثانية للمتخلفين عن الحصة الثالثة لتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة العسكرية.
وبين العميد السوسي، أن كل شاب غير قادر على التقدم لآداء الواجب الوطني لأسباب اجتماعية أو دراسية أو صحية، مطالب بتقديم ملف تسوية يثبت عدم القدرة على القيام بهذا الواجب في الوقت الحالي، لدى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة أو أحد المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية الموجودة في كافة ولايات الجمهورية.
ولاحظ أن هذا الإجراء المتعلق بتقديم ملفات التسوية لغير القادرين على آداء الواجب الوطني، متواصل ويتم قبول الملفات دون ربطهم بحصص التجنيد.
