وزارة الدفاع الوطني: دعوة الشبان للتقدم لآداء الواجب الوطني في آخر أسبوع من حصة التجنيد الثالثة

انطلق اليوم الاثنين الأسبوع الأخير من حصة التجنيد الثالثة لسنة 2025، لينتهي يوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل، وفق ما ذكره العميد بالبحرية مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني حاتم السوسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا.



وذكر العميد السوسي، أن الدعوة موجهة للشبان الذين بلغوا سن العشرين منذ انطلاق حصة التجنيد الثالثة في 1 سبتمبر الحالي، وكافة المتخلفين عن أداء الواجب الوطني من الفئة العمرية بين 20 و25 سنة، مشيرا إلى أن مواليد ما قبل 31 ديسمبر 1999، مشمولون بقانون إعفاء استثائي.

