النصيري: تعداد السكن والسكنى المقبل سيعتمد كليا على السجلات الادارية

أكد بوزيد النصيري، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، أنّ التعداد العام للسكان والسكنى المقبل في تونس لن يتم عبر المقابلات المباشرة كما جرت العادة، بل سيعتمد بشكل كامل على السجلات الإدارية الرقمية وقواعد البيانات الضخمة ذات الجودة العالية.



وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 المنعقد اليوم الاثنين، حيث أوضح النصيري أنّ التحضيرات انطلقت فعليًا باستثمار نتائج التعداد الحالي لإعداد سجلات بينية قائمة على البنية التحتية الإحصائية والرقمية المتوفرة.



نشر النتائج على مرحلتين



مخرجات استراتيجية



الرقمنة وسلوك الشباب



رؤية وزارة الاقتصاد والتخطيط



وأشار النصيري إلى أنّ نشر نتائج التعداد الأخير تم على مرحلتين:: تقديم المؤشرات الديموغرافية والسمات السوسيوديموغرافية العامة.: اعتمادشمل 12 محورًا تفصيليًا غطّى مختلف أبعاد التعداد.وبيّن أنّ هذه المقاربة ستمكّن من استكمال الصورة الكاملة للواقع السكاني والاجتماعي في تونس، خاصة مع تزامن التعداد مع مرحلة التخطيط الاستراتيجيولفت المسؤول إلى أنّ نتائج التعداد ستوفّر قاعدة أساسية لصياغة مخططات استراتيجية على، داعيًا الوزارات والهياكل العمومية والقطاعات الاقتصادية إلى استثمار هذه المعطيات العلمية الدقيقة.كما كشف عن تغيّرات لافتة في، أبرزها ارتفاع نسبةمقابل استقرار الفئة النشيطة (15-59 سنة) عند حدود 60٪.في ما يتعلق بالتكنولوجيا، أبرز النصيري أنّ المجتمع التونسي يتجه بكثافة نحو استعمال الوسائل الرقمية، إذ أظهرت نتائج التعداد أنّ:تمتلك تلفازًا ذكيًا.مرتبطة بشبكة الإنترنت.* نسبة استعمال الإنترنت بلغتمن نفس الفئة العمرية.من جانبه، اعتبر، رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ تقديم النتائج التفصيلية للتعداد في شكليتيح قراءة جديدة للواقع السكاني والاجتماعي. وأكد أنّ هذه المرحلة ستفتح المجال أماممن القطاعين العمومي والخاص لإنجاز دراسات معمّقة تُوظّف في صياغةوأضاف أنّ التعداد أظهر تحوّلات ديموغرافية واقتصادية ومجتمعية عميقة تتطلب، خاصة في ما يتعلق بالسياسات الصحية والاجتماعية الموجّهة إلى