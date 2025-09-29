رئيس البرلمان يجتمع بوفد برلماني استعدادا لزيارته إلى الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daae1b0e27d4.44047510_ehmpkjqogflni.jpg width=100 align=left border=0>

عقد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، اجتماعا مع الوفد البرلماني المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، وذلك في إطار الاعداد للزيارة التي سيؤديها الوفد الى الجزائر من 1 الى 4 أكتوبر 2025.



وأبرز رئيس البرلمان، أهمية هذه الزيارة الأولى، التي تندرج في اطار الارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية ونشر ثقافتها، معربا عن ثقته في مجهودات الوفد البرلماني ومساعيه لتجسيم الأهداف المرتقبة من هذه الزيارة وانجاحها، خاصة من حيث توطيد علاقات الأخوّة والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين التونسي والجزائري .

