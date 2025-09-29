رئيس البرلمان يجتمع بوفد برلماني استعدادا لزيارته إلى الجزائر
عقد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، اجتماعا مع الوفد البرلماني المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، وذلك في إطار الاعداد للزيارة التي سيؤديها الوفد الى الجزائر من 1 الى 4 أكتوبر 2025.
وأبرز رئيس البرلمان، أهمية هذه الزيارة الأولى، التي تندرج في اطار الارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية ونشر ثقافتها، معربا عن ثقته في مجهودات الوفد البرلماني ومساعيه لتجسيم الأهداف المرتقبة من هذه الزيارة وانجاحها، خاصة من حيث توطيد علاقات الأخوّة والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين التونسي والجزائري .
كما حثّ ، في بلاغ صادر عن البرلمان، على ضرورة تقديم المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، وتفعيل الشراكات القائمة بين تونس والجزائر.
من جهة أخرى، أكد بودربالة أهمية دور مجموعات التعاون البرلماني مع البلدان الشقيقة والصديقة، في تعزيز واستشراف وتشيبك العلاقات مع البرلمانات، في إطار رؤية موحّدة تعزّز الديبلوماسية البرلمانية، فضلا عن دورها في تقديم الصورة الحقيقية لعمل البرلمان ومساهمته النّشيطة في دعم المسار التنموي الذي تسير عليه البلاد.
وشدّد على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون خاصة بين البلدان العربية، في ضوء التحوّلات والتكتّلات التي يشهدها العالم اليوم.
من ناحيتهم، أكّد أعضاء الوفد البرلماني المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، استعدادهم لإنجاح مهمّتهم في الجزائر والقيام بها على الوجه الأفضل، عبر تكثيف اللقاءات والتواصل مع نظرائهم في المجلس الشعبي الوطني الجزائري وتعميق البحث والتشاور، بما يساهم في دفع التعاون الثنائي في مختلف الميادين.
