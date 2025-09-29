Babnet   Latest update 07:42 Tunis

رئيس البرلمان يجتمع بوفد برلماني استعدادا لزيارته إلى الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daae1b0e27d4.44047510_ehmpkjqogflni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 17:02 قراءة: 1 د, 8 ث
      
عقد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، اجتماعا مع الوفد البرلماني المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، وذلك في إطار الاعداد للزيارة التي سيؤديها الوفد الى الجزائر من 1 الى 4 أكتوبر 2025.

وأبرز رئيس البرلمان، أهمية هذه الزيارة الأولى، التي تندرج في اطار الارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية ونشر ثقافتها، معربا عن ثقته في مجهودات الوفد البرلماني ومساعيه لتجسيم الأهداف المرتقبة من هذه الزيارة وانجاحها، خاصة من حيث توطيد علاقات الأخوّة والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين التونسي والجزائري .



كما حثّ ، في بلاغ صادر عن البرلمان، على ضرورة تقديم المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، وتفعيل الشراكات القائمة بين تونس والجزائر.

من جهة أخرى، أكد بودربالة أهمية دور مجموعات التعاون البرلماني مع البلدان الشقيقة والصديقة، في تعزيز واستشراف وتشيبك العلاقات مع البرلمانات، في إطار رؤية موحّدة تعزّز الديبلوماسية البرلمانية، فضلا عن دورها في تقديم الصورة الحقيقية لعمل البرلمان ومساهمته النّشيطة في دعم المسار التنموي الذي تسير عليه البلاد.

وشدّد على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون خاصة بين البلدان العربية، في ضوء التحوّلات والتكتّلات التي يشهدها العالم اليوم.

من ناحيتهم، أكّد أعضاء الوفد البرلماني المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، استعدادهم لإنجاح مهمّتهم في الجزائر والقيام بها على الوجه الأفضل، عبر تكثيف اللقاءات والتواصل مع نظرائهم في المجلس الشعبي الوطني الجزائري وتعميق البحث والتشاور، بما يساهم في دفع التعاون الثنائي في مختلف الميادين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315710


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
23°-19
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    