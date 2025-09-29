المسرح البلدي يستهل أنشطته يوم 8 أكتوبر بسهرة "دروب السلام" لأوركستر قرطاج السمفوني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6615277d631992.67705096_oeifnjhlmpgqk.jpg width=100 align=left border=0>

يقدم أوركستر قرطاج السمفوني بإشراف المايسترو حافظ مقني، وقائد الكورال مراد قعلول، مساء الأربعاء 8 أكتوبر 2025 عرضا موسيقيا يحمل عنوان "دروب السلام" وذلك في سهرة افتتاح الموسم الثقافي الجديد للمسرح البلدي، بداية من الثامنة مساء.



وسيكون الجمهور على موعد خلال هذه السهرة مع روائع الموسيقى، هذه اللغة العالمية التي لا تعرف حدودا ولا حواجز، حيث سيقدم الأوركستر برنامجا ثريا ومتنوعا يتضمن معزوفات شهيرة لموزارت، وباليه ليجيني المصري، فضلا عن تكريم الموسيقار التونسي الكبير صالح المهدي (1925-2014) بمناسبة مائوية ميلاده، وباقة من الأغاني الفلسطينية إهداء للشعب الفلسطيني، تعبيرا عن التضامن بين الشعوب وعن تناغم الأصوات واتحادها من أجل الغناء للسلام وفق ما جاء في تقديم العرض من قبل المنظمين للتظاهرة.





