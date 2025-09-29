Babnet   Latest update 07:42 Tunis

المسرح البلدي يستهل أنشطته يوم 8 أكتوبر بسهرة "دروب السلام" لأوركستر قرطاج السمفوني

Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 18:12
      
يقدم أوركستر قرطاج السمفوني بإشراف المايسترو حافظ مقني، وقائد الكورال مراد قعلول، مساء الأربعاء 8 أكتوبر 2025 عرضا موسيقيا يحمل عنوان "دروب السلام" وذلك في سهرة افتتاح الموسم الثقافي الجديد للمسرح البلدي، بداية من الثامنة مساء.

وسيكون الجمهور على موعد خلال هذه السهرة مع روائع الموسيقى، هذه اللغة العالمية التي لا تعرف حدودا ولا حواجز، حيث سيقدم الأوركستر برنامجا ثريا ومتنوعا يتضمن معزوفات شهيرة لموزارت، وباليه ليجيني المصري، فضلا عن تكريم الموسيقار التونسي الكبير صالح المهدي (1925-2014) بمناسبة مائوية ميلاده، وباقة من الأغاني الفلسطينية إهداء للشعب الفلسطيني، تعبيرا عن التضامن بين الشعوب وعن تناغم الأصوات واتحادها من أجل الغناء للسلام وفق ما جاء في تقديم العرض من قبل المنظمين للتظاهرة.



