ثلث الشباب التونسي خارج أطر العمل والدراسة (المعهد الوطني للإحصاء)
كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن 32,5 بالمائة من الشباب التونسي (15-34 سنة) يوجدون خارج أطر العمل والدراسة، أي لا يزاولون نشاطًا مهنيا ولا يتابعون أي تعليم أو تكوين.
* الوضعية التعليمية والمهنية:
* 32,5٪ من الشباب يزاولون تعليمهم.
* 32,7٪ يعملون.
* 3,5٪ فقط يتابعون تكوينا مهنيا.
* العدد الجملي للشباب: 3 ملايين و202 ألف شخص، أي ما يعادل 26,7٪ من مجموع السكان، مقابل 3 ملايين و649 ألفًا سنة 2014.
* الحالة الاجتماعية:
* 79٪ من الشباب عزاب (89٪ من الرجال و69٪ من النساء).
* 649 ألفًا متزوجون.
* 19 ألفًا مطلقون.
* الأمية والتغطية الصحية:
* نسبة الأمية لدى الشباب 4,6٪ فقط، مقابل 17,3٪ على المستوى الوطني.
* 40٪ من الشباب لا يتمتعون بأي تغطية صحية.
* وسائل التنقل:
* 31٪ يتنقلون سيرًا على الأقدام.
* 25٪ من النساء يعتمدن سيارات الأجرة أو النقل الجماعي.
* 16,5٪ من الرجال يستخدمون الدراجات العادية أو النارية.
