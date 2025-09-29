ثلث الشباب التونسي خارج أطر العمل والدراسة (المعهد الوطني للإحصاء)

كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن 32,5 بالمائة من الشباب التونسي (15-34 سنة) يوجدون خارج أطر العمل والدراسة، أي لا يزاولون نشاطًا مهنيا ولا يتابعون أي تعليم أو تكوين.



* الوضعية التعليمية والمهنية:



* 32,5٪ من الشباب يزاولون تعليمهم.* 32,7٪ يعملون.* 3,5٪ فقط يتابعون تكوينا مهنيا.: 3 ملايين و202 ألف شخص، أي ما يعادل 26,7٪ من مجموع السكان، مقابل 3 ملايين و649 ألفًا سنة 2014.* 79٪ من الشباب عزاب (89٪ من الرجال و69٪ من النساء).* 649 ألفًا متزوجون.* 19 ألفًا مطلقون.* نسبة الأمية لدى الشباب 4,6٪ فقط، مقابل 17,3٪ على المستوى الوطني.* 40٪ من الشباب لا يتمتعون بأي تغطية صحية.* 31٪ يتنقلون سيرًا على الأقدام.* 25٪ من النساء يعتمدن سيارات الأجرة أو النقل الجماعي.* 16,5٪ من الرجال يستخدمون الدراجات العادية أو النارية.