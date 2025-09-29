Babnet   Latest update 07:42 Tunis

ثلث الشباب التونسي خارج أطر العمل والدراسة (المعهد الوطني للإحصاء)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dacb69d238b6.20391615_gkpnqlieofjhm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 19:06
      
كشف المعهد الوطني للإحصاء في نتائجه للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن 32,5 بالمائة من الشباب التونسي (15-34 سنة) يوجدون خارج أطر العمل والدراسة، أي لا يزاولون نشاطًا مهنيا ولا يتابعون أي تعليم أو تكوين.

* الوضعية التعليمية والمهنية:



* 32,5٪ من الشباب يزاولون تعليمهم.
* 32,7٪ يعملون.
* 3,5٪ فقط يتابعون تكوينا مهنيا.

* العدد الجملي للشباب: 3 ملايين و202 ألف شخص، أي ما يعادل 26,7٪ من مجموع السكان، مقابل 3 ملايين و649 ألفًا سنة 2014.

* الحالة الاجتماعية:

* 79٪ من الشباب عزاب (89٪ من الرجال و69٪ من النساء).
* 649 ألفًا متزوجون.
* 19 ألفًا مطلقون.

* الأمية والتغطية الصحية:

* نسبة الأمية لدى الشباب 4,6٪ فقط، مقابل 17,3٪ على المستوى الوطني.
* 40٪ من الشباب لا يتمتعون بأي تغطية صحية.

* وسائل التنقل:

* 31٪ يتنقلون سيرًا على الأقدام.
* 25٪ من النساء يعتمدن سيارات الأجرة أو النقل الجماعي.
* 16,5٪ من الرجال يستخدمون الدراجات العادية أو النارية.


