رفض عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان ولاية المهدية بأغلبية الأصوات 84ر53 بالمائة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنّ أربع عرائض لسحب الوكالة من أعضاء مجالس محلية بصدد التوقيع في جهات مختلفة، وستُحال على الهيئة للنظر في مدى استجابتها للشرط القانوني المتمثل في جمع 10 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين.



وأوضح بوعسكر، خلال نقطة إعلامية عُقدت مساء الاثنين بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس، للإعلان عن نتائج عملية التصويت لسحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالقواسم الغربية (معتمدية شربان – ولاية المهدية)، أنّ إحدى العرائض السابقة التي رُفضت لعدم استيفاء النصاب القانوني بصدد المراجعة من قبل داعميها في ولاية المهدية.

