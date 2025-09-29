Babnet   Latest update 07:42 Tunis

رفض عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان ولاية المهدية بأغلبية الأصوات 84ر53 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68da795eafce54.87066098_heipjknqlfmgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 20:37 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنّ أربع عرائض لسحب الوكالة من أعضاء مجالس محلية بصدد التوقيع في جهات مختلفة، وستُحال على الهيئة للنظر في مدى استجابتها للشرط القانوني المتمثل في جمع 10 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين.

وأوضح بوعسكر، خلال نقطة إعلامية عُقدت مساء الاثنين بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس، للإعلان عن نتائج عملية التصويت لسحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالقواسم الغربية (معتمدية شربان – ولاية المهدية)، أنّ إحدى العرائض السابقة التي رُفضت لعدم استيفاء النصاب القانوني بصدد المراجعة من قبل داعميها في ولاية المهدية.



وبخصوص نتائج التصويت بالقواسم الغربية، أكد بوعسكر أنّ أغلبية الناخبين (53.84٪) رفضوا سحب الوكالة، حيث صوّت 469 ناخبًا بـ"لا" مقابل 456 ناخبًا بـ"نعم" (46.16٪)، ما يعني تثبيت العضو المحلي في منصبه لما تبقى من مدته النيابية.

وبيّن أنّ العملية شهدت مشاركة 988 ناخبًا من مجموع 3317 مسجلا، أي بنسبة قاربت 30٪ من الناخبين، وهو ما اعتبره "من أعلى نسب المشاركة في العمليات الانتخابية الجزئية المنجرة عن سحب الوكالة".

وأشار إلى أنّه تم تسجيل 53 ورقة ملغاة و10 أوراق بيضاء، ليُعتمد في النهاية 925 صوتًا صحيحًا.

واعتبر بوعسكر أنّ هذه التجربة تترجم إحدى أدوات الديمقراطية المباشرة التي أقرّها دستور 2022، موضحًا أنّ قابلية الوكالة للسحب "تجعل العلاقة بين النائب وناخبيه متواصلة ولا تقتصر على المواعيد الانتخابية، بما يفرض على النائب الالتزام بالشفافية والقيام بواجباته".

وأكد أنّ الهيئة ستُعلن عن النتائج النهائية بعد انتهاء آجال الطعن القانونية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315693


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
23°-19
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    