تونس: 41 بالمائة فقط من ذوي الإعاقة في تونس يرتادون المدارس

أظهر التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، أنّ معدل الارتِياد المدرسي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة العمرية 3 – 24 سنة لا يتجاوز 41 بالمائة.



وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس مليونًا و749 ألف شخص، أي ما يعادل 15.5 بالمائة من مجموع السكان البالغ نحو 11.9 مليون نسمة.

