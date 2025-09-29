Babnet   Latest update 07:42 Tunis

تونس: 41 بالمائة فقط من ذوي الإعاقة في تونس يرتادون المدارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dacc52e14e09.31025338_ijkqfmheogpln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025
      
أظهر التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، أنّ معدل الارتِياد المدرسي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة العمرية 3 – 24 سنة لا يتجاوز 41 بالمائة.

وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس مليونًا و749 ألف شخص، أي ما يعادل 15.5 بالمائة من مجموع السكان البالغ نحو 11.9 مليون نسمة.



وعلى المستوى الوطني العام، بلغ معدل الارتِياد المدرسي في تونس 97.3 بالمائة سنة 2024، مع تفوق طفيف للإناث (97.8 بالمائة) مقارنة بالذكور (96.9 بالمائة).

أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد سجلت المعطيات تباينا بين الوسطين الحضري والريفي:

* في المناطق الحضرية: ارتفعت نسبة المتمدرسين إلى 42.3 بالمائة (46.9٪ إناث و39.3٪ ذكور).
* في المناطق الريفية: لم تتجاوز 38.4 بالمائة (43.8٪ إناث و34.6٪ ذكور).


