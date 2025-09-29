الاجتماع الإقليمي الأول لبرنامج اليونسكو الهيدرولوجي الحكومي بمنطقة المغرب العربي ينعقد بتونس

انعقد اليوم الاثنين، الاجتماع الإقليمي الأول لبرنامج اليونسكو الهيدرولوجي الدّولي في منطقة المغرب العربي، في إطار الاحتفال بالذّكرى الخمسين لانطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدّولي والذّكرى السّتين لعلوم المياه في اليونسكو بتونس.

واشرف على التظاهرة كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، المكلّف بالموارد المائيّة حمادي الحبيب وبحضور ممثلين عن اللّجان الوطنيّة وخبراء المياه بالمنطقة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة الأولويات الوطنية والإقليمية في مجال المياه، ومراجعة تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة للبرنامج، إلى جانب تعزيز التّعاون والشّراكات بين بلدان المغرب العربي.



وأكّد حمّادي الحبيب أنّ وضعية المياه في المنطقة متشابهة، و أنّ جميع الدّول تشهد تزايدا في ندرة المياه مقابل تزايد الطّلب على المياه.وأبرز أنّ تونس تُصنّف ضمن 33 دولة الأكثر عرضة للشح المائي عالميًا، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 420 مترًا مكعبًا سنويًا، مع تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف.وبين كاتب الدولة انه لمواجهة هذه التحديات، قامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050، وأنّ هذه الاستراتيجيّة تتضمن خطة عمل تشمل 43 برنامجًا و1200 إجراء.وافاد ان من بين الاجراءات تحسين شبكات توزيع مياه الشرب وإنشاء محطات تحلية جديدة، والتوسع في بناء السّدود والسّدود الجوفيّة، وتطوير معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع إعادة استخدامها، وتحسين الإنتاج الزراعي عبر ترشيد استهلاك المياه، وإدماج الطاقات المتجددة وتقنيات الاستمطار والحدّ من التّبخّر.وأكّد كاتب الدّولة على أهميّة الخروج بتوصيات عملية تضمن إدارة عادلة وفعالة ومستدامة للموارد المائية في منطقة المغرب العربي، في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقة.