Babnet   Latest update 07:42 Tunis

الاجتماع الإقليمي الأول لبرنامج اليونسكو الهيدرولوجي الحكومي بمنطقة المغرب العربي ينعقد بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dafcab947f27.28901184_qkipmlnhfgejo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 21:06 قراءة: 1 د, 11 ث
      
انعقد اليوم الاثنين، الاجتماع الإقليمي الأول لبرنامج اليونسكو الهيدرولوجي الدّولي في منطقة المغرب العربي، في إطار الاحتفال بالذّكرى الخمسين لانطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدّولي والذّكرى السّتين لعلوم المياه في اليونسكو بتونس.
واشرف على التظاهرة كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، المكلّف بالموارد المائيّة حمادي الحبيب وبحضور ممثلين عن اللّجان الوطنيّة وخبراء المياه بالمنطقة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة الأولويات الوطنية والإقليمية في مجال المياه، ومراجعة تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة للبرنامج، إلى جانب تعزيز التّعاون والشّراكات بين بلدان المغرب العربي.

وأكّد حمّادي الحبيب أنّ وضعية المياه في المنطقة متشابهة، و أنّ جميع الدّول تشهد تزايدا في ندرة المياه مقابل تزايد الطّلب على المياه.

وأبرز أنّ تونس تُصنّف ضمن 33 دولة الأكثر عرضة للشح المائي عالميًا، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 420 مترًا مكعبًا سنويًا، مع تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف.
وبين كاتب الدولة انه لمواجهة هذه التحديات، قامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050، وأنّ هذه الاستراتيجيّة تتضمن خطة عمل تشمل 43 برنامجًا و1200 إجراء.
وافاد ان من بين الاجراءات تحسين شبكات توزيع مياه الشرب وإنشاء محطات تحلية جديدة، والتوسع في بناء السّدود والسّدود الجوفيّة، وتطوير معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع إعادة استخدامها، وتحسين الإنتاج الزراعي عبر ترشيد استهلاك المياه، وإدماج الطاقات المتجددة وتقنيات الاستمطار والحدّ من التّبخّر.
وأكّد كاتب الدّولة على أهميّة الخروج بتوصيات عملية تضمن إدارة عادلة وفعالة ومستدامة للموارد المائية في منطقة المغرب العربي، في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315716


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
23°-19
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    