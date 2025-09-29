وزيرة الصناعة تلتقي المديرة العامة الجديدة لشركة "طوطال انرجي تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dae2727176c1.33843929_iolmnepghqjkf.jpg width=100 align=left border=0>

مثل تطوير مجالات التعاون بين تونس و شركة "طوطال انرجي تونس " ابرز محاور استقبال وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، للمديرة العامة الجديدة لهذه الشركة وفاء كوردة



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة نشرته مساء اليوم، أكدت الوزيرة على ضرورة تركيز محطات لشحن السيارات الكهربائية بمختلف الجهات لدعم التنقل الكهربائي والتقليص من استهلاك الطاقة في قطاع النقل.

