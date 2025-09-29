Babnet   Latest update 07:42 Tunis

وزيرة الصناعة تلتقي المديرة العامة الجديدة لشركة "طوطال انرجي تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dae2727176c1.33843929_iolmnepghqjkf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 20:46
      
مثل تطوير مجالات التعاون بين تونس و شركة "طوطال انرجي تونس " ابرز محاور استقبال وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، للمديرة العامة الجديدة لهذه الشركة وفاء كوردة

وحسب بلاغ اعلامي للوزارة نشرته مساء اليوم، أكدت الوزيرة على ضرورة تركيز محطات لشحن السيارات الكهربائية بمختلف الجهات لدعم التنقل الكهربائي  والتقليص من استهلاك الطاقة في قطاع النقل.



من جهتها أعربت وفاء كوردة  عن حرص الشركة على مواصلة التعاون مع مصالح الوزارة خاصة في مجال توزيع المنتجات البترولية وتزويد محطاتها بالطاقة الشمسية الفولطاضوئية إلى جانب تركيز محطات للشحن الكهربائي.

وحضر اللقاء كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ورئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري والمكلف بالإدارة العامة للمحروقات الهادي شعبان.
ووفاء كوردة هي أول تونسية تشغل هذا المنصب في شركة "طوطال انرجي" تونس بعد أن كان لها رصيد مهني قيم على الصعيد الدولي داخل مجموعة "طوطال للطاقات " التي تنشط في مجالات النفط والغاز  وتسويق المنتجات  البترولية إلى جانب إنتاج الطاقة الشمسية .
وللشركة فروع في أكثر من 140 دولة وتوظف أكثر من 100 ألف شخص.
 


0 de 0 commentaires pour l'article 315727


الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
