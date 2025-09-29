Babnet   Latest update 07:42 Tunis

المهدية: بعد نشر صورها بأزياء أمنية، الاحتفاظ بامرأة وأمني وادراج شخص ثالث في التفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/girlsmenottes.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 21:46
      
أفاد الاثنين 29 سبتمبر، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، وليد شطبري، أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بامرأة وأمني، مع إدراج شخص ثالث في التفتيش، وذلك على خلفية قضيّة مثيرة للجدل تتعلّق بـ انتحال صفة رسمية،، والبغاء السرّي والمشاركة فيه.

وأوضح ان الابحاث في الملف انطلقت بعد تداول صور امرأة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي زيّين تابعين لسلكين أمنيين ليتم ادراجها في التفتيش قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية من القبض عليها.



