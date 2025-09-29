أحمد العميري: تصريحات غير دقيقة أحدثت بلبلة في ملف اللحوم الحمراء

في فقرة Arrière-Plan من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة، من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، شدّد رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري على أنّ التخفيضات الأخيرة في أسعار اللحوم الحمراء جاءت بمبادرات فردية من المهنيين وشركات خاصة، وليست بقرار رسمي من الدولة.



وأشار العميري، في تلميح إلى تصريحات صدرت الجمعة الماضي عن إحدى منظمات المستهلك، إلى أنّ ما راج بخصوص تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف بـ40 دينارًا ولحم البقر بـ32 دينارًا "أحدث بلبلة لدى المستهلكين"، مؤكّدًا أنّ أي إعلان رسمي من هذا النوع لا يمكن أن يصدر إلا عن وزارة التجارة.



مبادرات ميدانية لا قرارات رسمية



وضع السوق وتحديات الإنتاج



دعوة إلى حلول جذرية



العميري أكّد أنّ مبادرات التخفيض في الأسعار ليست جديدة، بل سبق أن نفّذتها الغرفة خلال شهر رمضان والعيد، حيث تم بيع لحوم العلوش بـ، أي دون هامش ربح. وأضاف أنّ ما حدث نهاية الأسبوع المنقضي لم يكن قرارًا حكوميًا، بل مبادرات محدودة من شركات فلاحية مثل، التي طرحت لحومًا بأسعار تفاضلية.وانتقد العميري بشدّة التصريحات الإعلامية الأخيرة، معتبرًا أنّها "أوهمت المستهلكين بوجود تسعيرة رسمية" في حين أنّ السوق لا يزال يخضع لقوانين العرض والطلب، وأنّ أي تعديل للأسعار يجب أن يتم عبر الآليات الرسمية.وأوضح العميري أنّ ارتفاع الأسعار الحالية في السوق مرجعه تراجع الإنتاج الوطني منذ سنة 2016 ونقص القطيع. وبيّن أنّ المبادرات التي أطلقت مؤخرًا لاقت إقبالًا من المواطنين في الأسواق المركزية، لكنها تبقى محدودة ولا يمكن أن تعوّض السياسات العمومية.وختم رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين بالتأكيد على استعداد الغرفة للتعاون مع السلطات لتعميم المبادرات وتوسيعها إلى أحياء شعبية مثل حي الزهور، الزهروني وسيدي حسين، داعيًا إلى مواجهة المضاربة والاحتكار بخطط واضحة تحفظوتضمن استقرار السوق.يُذكر أن رئيس المُنظّمة التُّونسيّة لإرشاد المُستهلك، لطفي الرّياحي، أفاد يوم الجمعة، بأنّه "تم تحديد سعر لحم الخروف المحلّي بـ40د بعد أن بلغ 65د للكلغ الواحد، وذلك بقرار رئاسي سياديّ". وأوضح الرياحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذا القرار ساهم في تقليص هامش الربح الضخم الذي كان يشهده الكلغ الواحد من لحم الخروف"، مشيرًا إلى أن "القرار ينطبق على لحم الأبقار الذي سيصبح سعره في حدود 32د للكلغ الواحد". وشدّد الرياحي على أنه "سيتم تعميم هذا القرار في شركة اللحوم وجميع نقاط البيع بكامل تراب الجمهورية في قادم الأيام".