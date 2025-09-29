La Fondation Orange Tunisie renforce son engagement pour l’éducation numérique et solidaire
Communiqué de Presse - Fidèle à sa mission d’égalité des chances et d’inclusion sociale, la Fondation Orange Tunisie poursuit le développement de ses programmes d’éducation numérique et d’actions solidaires.
Un programme des Écoles Numériques en expansion
Un programme des Écoles Numériques en expansion
Lancé en 2014 en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et le Centre National des Technologies en Éducation, le programme des Écoles Numériques a déjà équipé 185 écoles primaires dans tout le pays, touchant 61 600 élèves et enseignants. Les classes bénéficient de tablettes, ordinateurs, vidéoprojecteurs, kits de robotique et contenus pédagogiques interactifs.
Ce programme a été distingué à l’international avec trois Prix WikiChallenge, valorisant les productions des élèves tunisiens sur la plateforme encyclopédique VIKIDIA.
Une première dans les hôpitauxAprès une phase pilote réussie au CHU Sahloul de Sousse, trois nouvelles Écoles Numériques verront le jour dans des établissements de santé :
* Hôpital d’enfants de Bab Saadoun (Tunis)
* Institut Mohamed Kassab (La Manouba)
* CHU Hédi Chaker (Sfax)
Ces espaces permettront aux enfants hospitalisés de poursuivre leur scolarité malgré leur maladie.
Nouveautés pour 2025-2026La Fondation prévoit le déploiement de 15 nouvelles écoles numériques, en plus de celles installées dans les hôpitaux.
En parallèle, elle a lancé, avec l’association « Un enfant, des Sourires », l’initiative « Back To School », qui a permis d’offrir des fournitures scolaires à 450 élèves des écoles de Hlima et Houch Hlima (Fernana, Jendouba).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315718