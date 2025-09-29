La Fondation Orange Tunisie renforce son engagement pour l’éducation numérique et solidaire

Communiqué de Presse - Fidèle à sa mission d’égalité des chances et d’inclusion sociale, la Fondation Orange Tunisie poursuit le développement de ses programmes d’éducation numérique et d’actions solidaires.



Un programme des Écoles Numériques en expansion



Une première dans les hôpitaux



Nouveautés pour 2025-2026



Magic Rentrée : 15 ans de solidarité



Le numérique, vecteur d’inclusion



Lancé en 2014 en partenariat avec leet le, le programme desa déjà équipédans tout le pays, touchant. Les classes bénéficient de tablettes, ordinateurs, vidéoprojecteurs, kits de robotique et contenus pédagogiques interactifs.Ce programme a été distingué à l’international avec, valorisant les productions des élèves tunisiens sur la plateforme encyclopédiqueAprès une phase pilote réussie au, trois nouvelles Écoles Numériques verront le jour dans des établissements de santé :* Hôpital d’enfants de* Institut* CHUCes espaces permettront auxde poursuivre leur scolarité malgré leur maladie.La Fondation prévoit le, en plus de celles installées dans les hôpitaux.En parallèle, elle a lancé, avec l’association, l’initiative, qui a permis d’offrir des fournitures scolaires àdes écoles de Hlima et Houch Hlima (Fernana, Jendouba).Depuis 15 ans,accompagne les enfants issus de milieux défavorisés.ont déjà bénéficié de kits scolaires grâce à l’engagement des salariés bénévoles d’Orange Tunisie et de ses partenaires.À travers ces initiatives, la Fondation réaffirme sa conviction : le. La formation des enseignants, l’accompagnement des élèves et l’implication des salariés bénévoles restent au cœur de son action.