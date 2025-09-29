Babnet   Latest update 07:42 Tunis

La Fondation Orange Tunisie renforce son engagement pour l’éducation numérique et solidaire

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dac553333e13.33790045_okmqihgepnlfj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 18:42 Lecture 1 min, 33 sec
      
Communiqué de Presse - Fidèle à sa mission d’égalité des chances et d’inclusion sociale, la Fondation Orange Tunisie poursuit le développement de ses programmes d’éducation numérique et d’actions solidaires.

Un programme des Écoles Numériques en expansion


Lancé en 2014 en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et le Centre National des Technologies en Éducation, le programme des Écoles Numériques a déjà équipé 185 écoles primaires dans tout le pays, touchant 61 600 élèves et enseignants. Les classes bénéficient de tablettes, ordinateurs, vidéoprojecteurs, kits de robotique et contenus pédagogiques interactifs.

Ce programme a été distingué à l’international avec trois Prix WikiChallenge, valorisant les productions des élèves tunisiens sur la plateforme encyclopédique VIKIDIA.

Une première dans les hôpitaux

Après une phase pilote réussie au CHU Sahloul de Sousse, trois nouvelles Écoles Numériques verront le jour dans des établissements de santé :

* Hôpital d’enfants de Bab Saadoun (Tunis)
* Institut Mohamed Kassab (La Manouba)
* CHU Hédi Chaker (Sfax)

Ces espaces permettront aux enfants hospitalisés de poursuivre leur scolarité malgré leur maladie.

Nouveautés pour 2025-2026

La Fondation prévoit le déploiement de 15 nouvelles écoles numériques, en plus de celles installées dans les hôpitaux.
En parallèle, elle a lancé, avec l’association « Un enfant, des Sourires », l’initiative « Back To School », qui a permis d’offrir des fournitures scolaires à 450 élèves des écoles de Hlima et Houch Hlima (Fernana, Jendouba).

Magic Rentrée : 15 ans de solidarité

Depuis 15 ans, Magic Rentrée accompagne les enfants issus de milieux défavorisés. 1 800 élèves ont déjà bénéficié de kits scolaires grâce à l’engagement des salariés bénévoles d’Orange Tunisie et de ses partenaires.

Le numérique, vecteur d’inclusion

À travers ces initiatives, la Fondation réaffirme sa conviction : le numérique est un levier d’égalité et de transformation sociale. La formation des enseignants, l’accompagnement des élèves et l’implication des salariés bénévoles restent au cœur de son action.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315718


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
22°-19
25°-18
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    