أحكام بالسجن بين عامين و7 أعوام ضد وكلاء بيع "هباطة" في قضايا احتكار ومضاربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025
      
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أمس الخميس، أحكاما ابتدائية حضورية تراوحت بين عامين وسبعة أعوام سجنا مع خطايا مالية بين 50 و100 ألف دينار، في حق 11 موقوفا من وكلاء البيع المعروفين بـ"الهبّاطة" ومستلزمي الأسواق.

وتأتي هذه الأحكام بعد أن كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أصدرت، الأسبوع قبل الماضي، بطاقات إيداع بالسجن ضد 11 شخصا من هؤلاء، إثر إيقافهم من طرف أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.



وتندرج هذه الإيقافات والأحكام في إطار الحملة الوطنية للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار، التي تشنها السلطات لمواجهة شبكات تستغل وضعية السوق لرفع الأسعار بشكل غير قانوني والإضرار بالمستهلك.
موزاييك


