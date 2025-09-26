Babnet   Latest update 07:21 Tunis

تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وإنشاء آليات أكثر عدلاً لإعادة هيكلتها في صلب مداخلة تونس باجتماع وزاري لمجموعة العشرين G20

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d630f7d99e26.66737331_ljifkmqepnohg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 07:21 قراءة: 0 د, 56 ث
      
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 25 أمس في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين G20 المنعقد على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الوزير، في مداخلته، أنّ الاجتماع يأتي في ظرف دولي حرج تتقاطع فيه أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وأمنية، ما يزيد من صعوبة تحقيق التنمية المتوازنة ويضاعف التحديات أمام الدول النامية.



وشدد على أنّ الاختلالات في النفاذ إلى الموارد والتمويل والتكنولوجيا، إلى جانب استمرار هيمنة المصالح الضيقة على حساب التضامن الدولي، تُفاقم الفوارق وتؤخر تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ودعا النفطي إلى إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف ضمان تمثيل أكثر عدلاً ونظام مالي عالمي أكثر شمولاً، مؤكدا التزام تونس بالتعددية تحت مظلة الأمم المتحدة. كما ذكّر بانضمام تونس سنة 2024 إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر تعبيراً عن قناعتها الثابتة بضرورة مكافحة الفقر وعدم المساواة ودعم القضايا العادلة.

كما أبرز الوزير أولوية تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وإنشاء آليات أكثر عدلاً لإعادة هيكلتها، حتى تتمكن من توجيه مواردها نحو التنمية. ودعا إلى الوفاء بالتزامات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدا أن التنمية والاستقرار الدولي يمران عبر احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315498


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:36
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
27°-21
27°-20
28°-20
28°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    