تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وإنشاء آليات أكثر عدلاً لإعادة هيكلتها في صلب مداخلة تونس باجتماع وزاري لمجموعة العشرين G20
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 25 أمس في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين G20 المنعقد على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد الوزير، في مداخلته، أنّ الاجتماع يأتي في ظرف دولي حرج تتقاطع فيه أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وأمنية، ما يزيد من صعوبة تحقيق التنمية المتوازنة ويضاعف التحديات أمام الدول النامية.
وشدد على أنّ الاختلالات في النفاذ إلى الموارد والتمويل والتكنولوجيا، إلى جانب استمرار هيمنة المصالح الضيقة على حساب التضامن الدولي، تُفاقم الفوارق وتؤخر تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ودعا النفطي إلى إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف ضمان تمثيل أكثر عدلاً ونظام مالي عالمي أكثر شمولاً، مؤكدا التزام تونس بالتعددية تحت مظلة الأمم المتحدة. كما ذكّر بانضمام تونس سنة 2024 إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر تعبيراً عن قناعتها الثابتة بضرورة مكافحة الفقر وعدم المساواة ودعم القضايا العادلة.
كما أبرز الوزير أولوية تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وإنشاء آليات أكثر عدلاً لإعادة هيكلتها، حتى تتمكن من توجيه مواردها نحو التنمية. ودعا إلى الوفاء بالتزامات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدا أن التنمية والاستقرار الدولي يمران عبر احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
