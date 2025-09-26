تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وإنشاء آليات أكثر عدلاً لإعادة هيكلتها في صلب مداخلة تونس باجتماع وزاري لمجموعة العشرين G20

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d630f7d99e26.66737331_ljifkmqepnohg.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 25 أمس في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين G20 المنعقد على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وأكد الوزير، في مداخلته، أنّ الاجتماع يأتي في ظرف دولي حرج تتقاطع فيه أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وأمنية، ما يزيد من صعوبة تحقيق التنمية المتوازنة ويضاعف التحديات أمام الدول النامية.

