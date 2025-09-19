أحمد ونيس: قرار المغرب فرض التأشيرة على التونسيين "إجراء أمني بحت ولا خلفيات سياسية"

أثار قرار المملكة المغربية بفرض، بصفة مؤقتة واستثنائية من، جدلاً وتساؤلات في الأوساط التونسية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التحضير لاحتضان، من، وفق ما أوضحته القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس.وفي مداخلة له في برنامجعلى إذاعة، قدّم الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبققراءة للقرار، مؤكداً أنّه، ولا يحمل أي بُعد سياسي أو إساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وأوضح ونيس أنّ مثل هذه القرارات تعتبر "تقليدية" في الدول التي تستضيف أحداثًا كبرى، مشيراً إلى أنّ الهدف هووالوقاية من أي محاولات "استهداف خبيث" قد يسيء إلى سمعة المملكة المغربية.وأضاف أنّ البيان المغربي جاء "بلغة أخوية" وطلب من التونسيين تفهّم هذا الإجراء، معتبراً أنّهلمساعدة المغرب على إنجاح هذه الدورة في ظروف أمنية محكمة.وختم ونيس بالتأكيد على أنّ الأمر لا يندرج في إطار خلاف سياسي، بل فيمرتبط بتأمين تظاهرة رياضية قارية كبرى.وكانت المملكة المغربية قررت فرض تأشيرة الكترونية على التونسيين ابتداء من 25 سبتمبر الجاري الى غاية 26 جانفي 2026 وذلك في اطار اجراء استثنائي ومؤقت يتمثل في فرض هذه التأشيرة الالكترونية على مواطني الدول المعفية من تأشيرة الدخول الى المغرب ، وفق ما أوردته القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك.