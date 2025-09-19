بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت عن ورشة عشوائية لصنع "السلامي" ومخزن تبريد داخل إحدى الضيعات الفلاحية بالجهة الشرقية للولاية، حيث تمّت مداهمتها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول.



وأوضح المصدر ذاته ل"وات" أنّ الفريق الرقابي، المتكوّن من الحرس الوطني والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة، حجز كميات هامة من لحوم الأبقار والدجاج إضافة إلى منتوجات "السلامي"، بعد أن عمد صاحب الضيعة إلى استغلال جزء من إسطبل وتحويله إلى ورشة لصنع هذه المادة وتخزين اللحوم وذبحها بشكل عشوائي.

