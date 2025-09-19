Babnet   Latest update 21:41 Tunis

بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 20:24
      
كشفت الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت عن ورشة عشوائية لصنع "السلامي" ومخزن تبريد داخل إحدى الضيعات الفلاحية بالجهة الشرقية للولاية، حيث تمّت مداهمتها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته ل"وات" أنّ الفريق الرقابي، المتكوّن من الحرس الوطني والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة، حجز كميات هامة من لحوم الأبقار والدجاج إضافة إلى منتوجات "السلامي"، بعد أن عمد صاحب الضيعة إلى استغلال جزء من إسطبل وتحويله إلى ورشة لصنع هذه المادة وتخزين اللحوم وذبحها بشكل عشوائي.



وأكدت السلطات أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها الحجز والإتلاف، إلى جانب معاينة غياب التراخيص القانونية، وعدم احترام الشروط الصحية، ومسك منتوجات خطرة على صحة المواطن، فضلا عن إعداد محل غير مصرح به، بما يستوجب الإجراءات الزجرية الواجبة في مثل هذه الحالات.


الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:42
12:20
06:05
04:38
